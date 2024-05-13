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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın saha içi toplantısının anlamı! 'Keşke Djiku 6 numarada daha fazla oynasaydı...'

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Djiku
Fenerbahçede İsmail Kartalın saha içi toplantısının anlamı Keşke Djiku 6 numarada daha fazla oynasaydı...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 08:34

Trendyol Süper Lig 36. hafta maçında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Kulakların Galatasaray mücadelesinde olduğu Kadıköy'de İsmail Kartal'ın maç öncesi takımı sahada toplayıp konuşma yapması ve Djiku'nun 6 numarada oynaması dikkat çekti. Hürriyet yazarı Engin Kehale, bu mücadeleyi köşe yazısında değerlendirdi.

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Süper Lig'de lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe, evinde Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 18'de Batshuayi, 43'te Djiku ve 59'da Çağlar Söyüncü kaydetti.

Fenerbahçe puanını 93'e yükseltti ve Galatasaray derbisi öncesi puan farkını 6'da tuttu.

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İSMAİL KARTAL'DAN DİKKAT ÇEKEN MAÇ ÖNÜ TOPLANTISI

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın maç öncesi takımı etrafına toplayıp konuşma yapması dikkat çekti. Santra öncesi sahaya giren Kartal, ilk 11 ve yedek oyuncuları etrafına toplayıp konuşma yaptı.

Hürriyet yazarı Engin Kehale, Fenerbahçe - Kayserispor maçını köşesinde değerlendirdi.

ENGİN KEHALE: KUMANDAN DJIKU

Seçim senaryoları, Konya deplasmanındaki puan kaybı, İsmail Yüksek-İrfan Can’ın sakatlığı derken sezon başındaki sinerjisinden çok uzak bir ortamda Kayserispor karşısında Kadıköy’e çıktı Fenerbahçe. Taraftarın maça ilgisi bile beklenen seviyenin altındaydı.

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Santra öncesinde takımı toplayıp konuşmasını yapan İsmail Kartal, mesajı sadece oyuncularına değil bir yandan da tribündeki ve televizyonları başındaki sarı lacivertli taraftara vermeyi amaçlıyordu belli ki.

KULAKLAR OLiMPiYAT’TAYDI

Gözler sahada, kulaklar Olimpiyat Stadı’ndaydı aslında. Fenerbahçe, ilk yarıyı topa alışılmışın dışında, daha az sahip olarak tamamladı. Opta verilerine göre devreyi %45 topla oynamayla tamamladılar ki bu sezon ilk yarılarda daha düşük istatistik sadece iç sahada Galatasaray ve deplasmanda Adana Demirspor karşısında vardı.

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TOPLA AZ BULUŞTULAR AMA...

Topla az buluşmak, etkisiz bir takım hissiyatı verse de gerçek bunun tersiydi. 11’i isabetli 15 şut, Batshuayi ve Djiku’nun golleriyle iki gol ve özellikle Gökhan Sazdağı’nın arkasına sarktığı pozisyonlarla gayet güçlü bir oyunun ardından soyunma odasına gitti sarı lacivertliler.

Djiku’ya birkaç cümle gerekir. İsmail Kartal’ın, adaşının yokluğunda o bölgede bir kumandana ihtiyacı vardı. Hani Krunic’in altını hiç dolduramadığı o rol.

Ganalı, bulunduğu bölgeye o kadar hükmeden bir oyun oynadı ki “birkaç maç daha denenir miydi?” soru işaretleriyle sezonu tamamlıyor.

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Fenerbahçede İsmail Kartalın saha içi toplantısının anlamı Keşke Djiku 6 numarada daha fazla oynasaydı...

ÜRETKENLiK iKiNCi YARI AZALDI

İkinci yarı, Kayserispor’un yorulmasının da etkisiyle topa daha çok sahip olan ama üretkenliği ilk yarı seviyelerinde olmayan bir Fenerbahçe vardı. Skoru aldıktan ve tribünlerden gelen çatlak seslerden sonra başkasını beklemek zaten biraz hayalcilik olurdu.

GEÇEN SEZONUN KOPYASI GiBi

Sarı lacivertliler için sezonun en acı yanı, bir mucize olmazsa geçen sezonun bir anlamda kopyasının yaşanmış olması. Burada tabi ki Galatasaray’ın iki sezonda da olağanüstü serilerinin payı büyük. Aslında gayet başarılı olan performans, kırılma anlarında o eşiğin geçilememesiyle hatırlanacak.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Djiku

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