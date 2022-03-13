Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Mesut Özil sevinci

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Alanyaspor
Fenerbahçede İsmail Kartalın Mesut Özil sevinci

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Mesut Özil'i Alanyaspor karşısında 11'de başlatan İsmail Kartal, oyuncusunun hafta boyunca iyi çalıştığını söyledi.

Mesut Özil'in hafta içinde iyi çalışarak takıma döndüğünü belirten İsmail Kartal, "Son 4 haftada hem fizik, hem de taktik olarak gelişim gösterdik. Takım karakter ortaya koymaya başladı. Geçen hafta 10 kişi bile oyun planımızdan vazgeçmedik. Mert Hakan ve İrfan cezalı ama Mesut geldi. Ozan'a 11'de şans verdik. Alanyaspor iyi oynuyor. Kazanmaya geldik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Mesut Özil'i geçen hafta son bölümde aldık. Bu hafta tüm idmanlara çıktı. İyi çalıştı. İnşallah güzel bir oyun ortaya koyar ve İstanbul'a mutlu döneriz." diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

Canlı Anlatım: Alanyaspor Fenerbahçe maçıCanlı Anlatım: Alanyaspor Fenerbahçe maçıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Alanyaspor

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen

BAKMADAN GEÇME!

Putinin korkutan yalnızlığı Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

Putin'in korkutan yalnızlığı! Rus gazetecinin yazdıkları endişe yarattı..

#Vladimir Putin
Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen