Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Mesut Özil sevinci

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Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Mesut Özil'i Alanyaspor karşısında 11'de başlatan İsmail Kartal, oyuncusunun hafta boyunca iyi çalıştığını söyledi.

Mesut Özil'in hafta içinde iyi çalışarak takıma döndüğünü belirten İsmail Kartal, "Son 4 haftada hem fizik, hem de taktik olarak gelişim gösterdik. Takım karakter ortaya koymaya başladı. Geçen hafta 10 kişi bile oyun planımızdan vazgeçmedik. Mert Hakan ve İrfan cezalı ama Mesut geldi. Ozan'a 11'de şans verdik. Alanyaspor iyi oynuyor. Kazanmaya geldik. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bıraktığımız yerden devam etmek istiyoruz. Mesut Özil'i geçen hafta son bölümde aldık. Bu hafta tüm idmanlara çıktı. İyi çalıştı. İnşallah güzel bir oyun ortaya koyar ve İstanbul'a mutlu döneriz." diye konuştu.