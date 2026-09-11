Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi, yollar ayrıldı! Yönetim ikna edemedi

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma’yı konuk etti.

Kadıköy'de oynanan maçta Roma ilk yarıyı Cristante'nin bulduğu golle öne kapatırken ikinci yarının hemen başında gelen Archie Brown'un golü Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını getirdi.

KARTAL HERKESİ ŞAŞIRTTI: İSTİFA EDİYORUM

Maçtan sonra Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki iyi oyunu konuşulurken her zaman olduğu gibi basın toplantısı için kameraların karşısına geçen İsmail Kartal hiç beklenmedik bir açıklama yaptı.

İsmail Kartal, basın toplantısında soru almayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularla yaptığımız antrenmanlar, kamplar; başkanımız, yönetimimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren taraftarımıza, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe’me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim."

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ARCHİE BROWN İNANAMADI: NE İSTİFASI?

Futbolcular ve yöneticiler de dahil hiç kimsenin haberinin olmadığı bu istifa tam bir şaşkınlık yarattı. Hatta tam bu sırada maç çıkışı gazetecilere röportaj veren golün sahibi Archie Brown'a İsmail Kartal'ın istifası söylenince çok şaşırdı. Brown, 'İstifa mı? Ne istifası?' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

AZİZ YILDIRIM: İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDADIR

Tüm bu yaşananlardan kısa süre sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım kameralar karşısına geçerek herkesi bir kez daha şaşırttı. Yıldırım, İsmail Kartal'a sahip çıkarak görevinin başında kalacağını açıkladı.

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Karşılaşma esnasında İsmail Kartal'a doğru tribünlerden su şişesi atıldığını söyleyen Başkan Yıldırım, Kartal'ın basın toplantısında aldığı istifa kararına yönelik ise şunları söyledi: "İsmail hocanın kafasına su şişesi attılar. Biz görüyoruz, o da görüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. 1 puan aldık. Bizim hesabımıza göre biz gruptan çıkabiliriz. Levent iyi oynadı mı? Bartuğ iyi oynadı mı? İyi oynadıysa nedir derdiniz? Lütfen doğruları analiz edin. Suçlama yapmayın. Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye ligini görürsünüz. Şampiyonlar Ligi’ne katıldık. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve bir yönetim bunu başarıyor. İsmail Kartal görevinin başındadır. İsmail Kartal’a bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atılarak sahip çıkılmaz. İsmail Kartal da bu şişe olayını söylüyor, ilaç alıyorum diyor. 20 senelik başkanlık dönemimde başladığım hocayla iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden gönderdiğimi gördünüz mü, duydunuz mu, yaşadınız mı? O zaman devam. Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin."

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Başkan Yıldırım, tam bu açıklamayı yaptığı sırada İsmail Kartal teknik ekibiyle kapıdan çıkıp başkanın arkasından geçerek stadyumdan ayrıldı.

ŞİŞE ATAN TARAFTARA SEYİRDEN MEN CEZASI

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma maçında Teknik Direktör İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren taraftara seyirden men cezası verildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, karşılaşma sırasında İsmail Kartal'a yabancı madde fırlatan şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Gözaltına alınarak ifadesi alınan şahıs hakkında, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandığı bildirildi" denildi.

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İSMAİL KARTAL, ANTRENMANA KATILMADI

Fenerbahçe’de saat 12.00’de başlayan antrenmanda İsmail Kartal yer almadı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı.

İSMAİL KARTAL'IN İSTİFASI KABUL EDİLDİ

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar kesin olarak ayrıldı. Roma maçından sonra istifa ettiğini açıklayan İsmail Kartal'ın istifası kabul edildi. Gaziantep maçında takımında başında Dirk Kuyt'ın olması bekleniyor.