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Fenerbahçe'de İsmail Kartal’ın hedefi 1 haftada 9 puan

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Antalyaspor
Fenerbahçede İsmail Kartal’ın hedefi 1 haftada 9 puan
Süleyman Arat

F.Bahçe’nin yeni teknik direktörü, 7 gün içinde oynanacak maçlarda 3’te 3 yapıp takımdaki havayı değiştirmeyi amaçlıyor. Sarı lacivertli takım, bugün Antalyaspor, çarşamba Altay, cumartesi de Sivasspor karşısında puan mücadelesi verecek.

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Vitor Pereira döneminde, inişli çıkışlı bir grafik çizerek zirvenin 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, beyaz bir sayfa açabilmek umuduyla İsmail Kartal yönetiminde bugün ilk maçına çıkıyor.

Bugün Antalya, çarşamba Altay, haftaya cumartesi günü de Sivas karşısında 60 yaşındaki teknik adamın sahaya süreceği kadro, oynatacağı sistem, kulübedeki davranışları, alınacak sonuçlar, maç önü ve maç sonu yapacağı konuşmalar önümüzdeki 6 aylık süreç için büyük önem taşıyor.

7 gün içinde oynanacak 3 maçtan 9 puan çıkararak takımın üzerindeki ölü toprağını atıp, camiaya umut sunmak isteyen Kartal, futbolculara da başarılı olacaklarına inandırmak istiyor. 

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F.Bahçe, bu akşam Antalyaspor’a konuk olacak. Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Mert Hakan, Berisha, Crespo, Altay, grip olan Valencia, Novak ve besin zehirlenmesi geçiren Szalai yok. Antalya’da Doğukan, Ufuk, Bahadır ve Harun sakat. Süper Lig’de bugün 2 maç daha oynanacak: 13.30 Adana Demir-Kayseri (Sarper Barış Saka). 16.00 Karagümrük-Rize (Ümit Öztürk).

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Fenerbahçede İsmail Kartal’ın hedefi 1 haftada 9 puan

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