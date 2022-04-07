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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın derbi planı! Marcao-Nelsson kilidi...

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Derbi
Fenerbahçede İsmail Kartalın derbi planı Marcao-Nelsson kilidi...
Süleyman Arat

Kanarya, Galatasaray’da sezonun en dikkat çeken isimlerinden olan Nelsson ve Marcao’yu Serdar Dursun ile yıpratıp Rossi’yi aralara sokarak pozisyon bulmayı hedefliyor. Yapacakları bindirmelerle savunmaya zor onlar yaşatmaları beklenen kanat bekler Osayi Samuel ve Ferdi’ye de derbide kritik görev düşüyor.

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Süper Lig’de 2.’lik hedefine ulaşabilmek ve son 2 sezondur sahasında yenildiği Galatasaray’ı bu kez eli boş göndermekte kararlı olan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal rakibin zayıf yönlerini belirlemeye çalışırken güçlü yönlerine de çözüm üretmeye çalışıyor.

Sarı lacivertlilerde teknik ve analiz ekibinin ezeli rakibin kadrosunda üzerinde durduğu iki kritik isim var: Marcao ve Nelsson. İsmail Kartal ekstra motive oldukları maçlarda çok üst düzey performansa ulaşabilen Marcao ve Nelsson’u aşabilme planları üzerine yoğun bir mesai harcıyor.

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Kanarya'da öncelikli hedef bu güçlü ikiliyi bozmak

G.Saray'ın ligde kötü günler geçirdiği dönemde Camp Nou’da direnerek Barcelona’dan takımın 0-0’la dönmesini sağlayan 2 stoperin pazar günü de benzer bir konsantrasyon ile Kadıköy’de sahaya çıkacağını düşünen Kartal, rakibin bu güçlü ikilisini bozup gol kilidini kırmanın formüllerini arıyor.

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Fiziken oldukça güçlü olan iki defans oyuncusunun Serdar Dursun’la yıpratılması planlanırken, son haftaların formda isimleri arasında yer alan, takımın seri oyuncularından Diego Rossi’yi aralara sokup pozisyon bulmak hedefleniyor. Hafta boyu antrenmanlarda bu çalışmaların denendiği de öğrenildi.

Fenerbahçede İsmail Kartalın derbi planı Marcao-Nelsson kilidi...

Kartal sık sık derbi maçın önemini hatırlatıyor

İsmail Kartal ayrıca kanat bekler Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’ndan daha fazla bindirmeler yaparak rakip defansı zor durumda bırakmayı hedefliyor.

Şutlarıyla takımda gol şansları bulunan İrfan Can, Mert Hakan ve Miha Zajc’ın kaleyi gördükleri yerden şut çekmelerini isteyen deneyimli teknik adam, maç gününe kadar taktiksel çalışmalarını sürdürerek sahaya süreceği kadroyu şekillendirecek. Camia için Galatasaray maçının ne denli önemli olduğunu sık sık futbolculara anlatan Kartal çıkışı sürdürmek için kazanmaları gerektiğini de vurguluyor.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Derbi

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