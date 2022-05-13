Fenerbahçe'de İsmail Kartal’dan zorunlu revizyon

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Süper Lig’de pazar günü Vavacars Karagümrük’ü konuk edecek Fenerbahçe, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu yüzünden kadro sıkıntısı yaşıyor. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Kim, Crespo, Szalai ve Pelkas’ın ardından Mert Hakan’ın da cezalı olması, sarı lacivertlilerin ilk 11’inde zorunlu değişime yol açacak.

SERDAR DURSUN KULÜBEYE

Savunmada Nazım, Tisserand, Serdar Aziz ve Ferdi’ye görev verecek olan teknik direktör İsmail Kartal’ın, orta sahada Osayi-Samuel, Gustavo, Zajc ve İrfan Can’ı oynatacağı belirtildi. Fenerbahçe’de ayrıca, son Beşiktaş maçında müsait durumdaki İrfan Can’a pas vermeyerek net bir gol fırsatının kaçmasına sebep olduğu için ağır eleştiriler alan Serdar Dursun’un yerine de Valencia’nın oynaması bekleniyor.