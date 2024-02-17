Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan zemin eleştirisi

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 26. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olurken maç öncesi İsmail Kartal zemin eleştirisinde bulundu.

Zeminin iyi olmadığını ve birçok yerde su birikintileri olduğunu kaydeden İsmail Kartal, "Arkadaşlarım sahayı kontrol ettiler ve sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri bataklık ve su. Bu ortamda biz de normal planlarımızın dışında bir plan belirleyeceğiz. Hakemler bu maçı oynatacak mı göreceğiz. Oynatırlarsa ona göre oynayacağız. Biz kendi güçlü oyunumuz doğrultusunda bir 11 belirledik." dedi.