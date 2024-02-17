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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan zemin eleştirisi

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan zemin eleştirisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 18:21

Trendyol Süper Lig'de 26. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'dan zemin eleştirisi geldi.

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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 26. haftada Çaykur Rizespor'a konuk olurken maç öncesi İsmail Kartal zemin eleştirisinde bulundu.

Zeminin iyi olmadığını ve birçok yerde su birikintileri olduğunu kaydeden İsmail Kartal, "Arkadaşlarım sahayı kontrol ettiler ve sporcu sağlığı için çok da elverişli bir ortam olmadığını söylediler. Sahanın birçok yeri bataklık ve su. Bu ortamda biz de normal planlarımızın dışında bir plan belirleyeceğiz. Hakemler bu maçı oynatacak mı göreceğiz. Oynatırlarsa ona göre oynayacağız. Biz kendi güçlü oyunumuz doğrultusunda bir 11 belirledik." dedi.

Fenerbahçede İsmail Kartaldan zemin eleştirisi

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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