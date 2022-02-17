Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan tur yorumu: 'Pes etmedik'

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UEFA Konferans Ligi'nde slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Maça her iki takım da istekli başladı. Dengede giden bir maç oldu ama basın toplantısında da söylemiştim. Bu takım çok iyi kapanan, hızlı hücuma çıkan ve mücadelesi yüksek bir takımdı. Biz de aynı şekilde karşılık verdik. Sadece onlar girdiği pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik.

TELAFİ ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Buradaki mağlubiyeti orada telafi etmeyi düşünüyoruz. Biz pes etmedik. Tüm planlarımızı turu geçmek için yapacağız. Buna inanıyoruz.

RİSK ALMAK İSTEMEDİK

Kim ile Szalai uzun süredir birlikte oynuyorlar. Ancak Tisserand da kötü bir maç çıkarmadı. Bu yoğun trafikte herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biz de üst üste maçlardan dolayı rotasyonlar yapıyoruz. Kim de arka adalesinde ağrı hissetti, biz de risk almak istemedik.

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FERDİ TAKIMIN JOKERİ

Ferdi şu an takımın jokeri. Elimde sol bek yok, mecburen Ferdi'yi sol bekte oynatıyorum. Elimde sağlıklı bir Novak olsa, Ferdi'yi ön tarafta kullanmak isterim. Ancak bazı şeyler sizin düşüncelerinizin önüne geçiyor. Sakatlıklar var, cezalılar var. Ferdi de maşallah sol bekte de iyi oynuyor.