Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan tur yorumu: 'Pes etmedik'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş varyant açıklamasıUğur Şahin'den flaş varyant açıklaması#Koronavirüs
Kadıköyde bir kez daha protesto Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki...Kadıköy'de bir kez daha protesto! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki...#Fenerbahçe
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Yeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladıYeni ilaçta gelişme: Dağıtımı başladı!#Fahrettin Koca
Fenerbahçe turu zora soktu 5 gollü maçta avantaj Slavia PragınFenerbahçe turu zora soktu! 5 gollü maçta avantaj Slavia Prag'ın #Fenerbahçe
ABDden bomba iddia Bu bahanelerle saldırabilirlerABD'den bomba iddia! 'Bu bahanelerle saldırabilirler'#Antony Blinken
Bakan Kocadan umut veren mesaj: Gelişmeler genel olarak olumluBakan Koca'dan umut veren mesaj: 'Gelişmeler genel olarak olumlu'#Koronavirüs
Karma Komisyondan HDPli Semra Güzel için kararKarma Komisyon'dan HDP'li Semra Güzel için karar#Semra Güzel
Rus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovduRus basını duyurdu: Rusya ABD Büyükelçi Yardımcısını ülkeden kovdu!#Rusya
Sporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar Uçak rota değiştirdiSporting-Manchester City maçı sonrası havada korku dolu anlar! Uçak rota değiştirdi#Manchester City
Erdoğanın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimiErdoğan'ın talimatının ardından... AK Partili belediyelerden suda KDV indirimi#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğandan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediye başkanlarına su tarifelerinde indirim çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’#Gayrimenkul
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
Enerji Bakanından çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...Enerji Bakanı'ndan çarpıcı sözler: Hem tarih hem oran verdi...#Fatih Dönmez
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan tur yorumu: 'Pes etmedik'

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan tur yorumu: Pes etmedik

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi'nde slavia Prag'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Maça her iki takım da istekli başladı. Dengede giden bir maç oldu ama basın toplantısında da söylemiştim. Bu takım çok iyi kapanan, hızlı hücuma çıkan ve mücadelesi yüksek bir takımdı. Biz de aynı şekilde karşılık verdik. Sadece onlar girdiği pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika Haberi... Kadıköyde bir kez daha protesto Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki ve istifa sesleriSon Dakika Haberi... Kadıköy'de bir kez daha protesto! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında ıslıklı tepki ve 'istifa' sesleriHaberi Görüntüle

TELAFİ ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ

Buradaki mağlubiyeti orada telafi etmeyi düşünüyoruz. Biz pes etmedik. Tüm planlarımızı turu geçmek için yapacağız. Buna inanıyoruz.

RİSK ALMAK İSTEMEDİK

Kim ile Szalai uzun süredir birlikte oynuyorlar. Ancak Tisserand da kötü bir maç çıkarmadı. Bu yoğun trafikte herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Biz de üst üste maçlardan dolayı rotasyonlar yapıyoruz. Kim de arka adalesinde ağrı hissetti, biz de risk almak istemedik.

Haberin Devamı

FERDİ TAKIMIN JOKERİ

Ferdi şu an takımın jokeri. Elimde sol bek yok, mecburen Ferdi'yi sol bekte oynatıyorum. Elimde sağlıklı bir Novak olsa, Ferdi'yi ön tarafta kullanmak isterim. Ancak bazı şeyler sizin düşüncelerinizin önüne geçiyor. Sakatlıklar var, cezalılar var. Ferdi de maşallah sol bekte de iyi oynuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

Emlakçı, ev sahibine pes dedirtti… ‘Dükkanın önünden geçmemek için yolu uzatıyordum’

#Gayrimenkul
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme