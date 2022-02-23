Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 'tur' yorumu: 'Affettirmek istiyoruz'

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UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe'de İsmail Kartal, rövanş maçı öncesinde basın toplantısında konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Slavia Prag'a karşı istediğimiz oyunu oynadığımız anlarda şanssız goller yedik. Bu bizim beklemediğimiz bir şey oldu

TURU GEÇMEK İSTİYORUZ

Taraftarlarımıza kendimizi affettirmek ve turu geçmek istiyoruz. Kendimize göre planlarımız var. Bize yakışan oyunla turu geçmeyi hedefliyoruz.

ARDA GÜLER YORUMU

Arda Güler değerli bir oyuncumuz, önü açık. Fenerbahçe ve Türk futbolu için geleceği olan bir isim. Böyle oyuncularımızı çabuk kaybetmek istemiyoruz. Onu korumak istiyorum. Oynayacağı maçlar var. Eksikleri var, kuvvetlenmesi, tecrübelenmesi gerekiyor

HER ŞEYİ DENEYECEĞİZ

Turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz. Bu kadar söyleyebiliyorum. Gerisini sahada göreceksiniz.

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