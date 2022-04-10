Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan taraftara çağrı: 'Sabırlı olsunlar'

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan taraftara çağrı: Sabırlı olsunlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesi açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesinde konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Buralara gelmek kolay değil. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Hep beraber, birbirimize olan saygımızla birlikte çok iyi çalışarak buraya geldik. Çok önemli bir maçımız var. Derbinin favorisi yoktur. Biz kendi futbolumuzu oynayacağız. Hafta başından beri taraftarlarımıza sabırlı olmalarını söylüyorum. Disiplinli oynayacağız. Kazanmak için sahada olacağız. Taraftarlarımızın müthiş desteğiyle kazanmak istiyoruz. Tüm planlarımız bu yönde. Karşımızdaki de Galatasaray. Önemli bir derbi. Derbiler iz bırakır her zaman. İyi futbolla tüm taraftarlarımıza, tüm camiamıza iyi bir iz bırakarak maçı tamamlamak istiyoruz

SABIRLI OLMASI LAZIM

"Derbiler ezelden beri gelen rakibimiz. Onlar bizsiz, biz onlarsız olamayız. Aynı şehrin iki büyük takımı. Kendi evimizde oynuyoruz. Bu maçların bir favorisi yoktur. Biz iyi hazırlandık. Takımıma güveniyorum. Kendi oyunumuzu oynayacağız. Disiplini olacağız. Taraftarın da sabırlı olması lazım. Bizleri desteklemelerini istiyoruz. Bunun için geldiler. Kendimize yakışır mücadeleyle kazanmak istiyoruz. İnşallah başarırız

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar