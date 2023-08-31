Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan takımına övgü: Mutluyuz, şansı hak etmişti'

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Konferans Ligi'nde Twente'yi rövanşta 1-0 mağlup ederek adını gruplara yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

İstanbul'da 5-1 kazandığımız bir maçın ikinci ayağını bu akşam oynadık. Rakibin bize karşı çok motive hazırlandığını, sert oynadılar ve taraftar desteğini aldılar. Bizi provoke edeceklerini biliyorduk. Biz sadece oyunumuza konsantre olalım dedik oyuncularımıza. İlk yarı lüzumsuz yere 5 tane sarı kart gördük, biz bunu istemiyoruz. Biz böyle bir şey olmasını tahmin etmiyorduk.

TEK TÜRK TAKIMIYIZ VE MUTLUYUZ

Bunlara alışmalıyız. Bu tip maçları bundan sonra da oynayacağız. Olmaması gerekiyor. Teknik direktör olarak kabul etmiyorum. İkinci yarıya daha sakin olmamız gerektiğini, gol yeyip atabiliriz ama futbol oynayacağız dedik. Yaptığımız hamlelerle kontrollü oynamaya çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz. 6'da 6 yaparak ülke puanına katkı yaptık, gruplara namağlup bir şekilde kaldık. Avrupa'da üst üste 7 maç kazanan tek Türk takımıyız ve mutluyuz.

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KING OYNAMAYI HAK ETMİŞTİ

Biz takım olarak oynayan, oynamayan herkes çok iyi çalışıyor, elinden geleni yapmaya gayret ediyor. Birçok oyuncum oynamayı hak ediyor ama oynatamıyorum diye çok üzülüyorum. King oynamayı hak etmişti, idmanlarda gösterdi. Şans verdik, iyi değerlendirdi. İsmail en çok oynayan, sürekli oynayan oyuncumuz. Her geçen gün gelişim içerisinde. 3 gün sonra bir maçım var, İsmail'den başka 6 numaram var. Hem onu dinlendirerek hem de Djiku'yu oraya alarak oyunu tutmak istedik. İsmail'i hafta sonu oynayacağımız maça saklamak için böyle bir değişiklik yaptım.