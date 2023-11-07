×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sürpriz karar! Stopere geçecek, yalnızca 2 kez...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#UEFA
Fenerbahçede İsmail Kartaldan sürpriz karar Stopere geçecek, yalnızca 2 kez...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 08:10

Becao, Djiku, Luan Peres ve Serdar Aziz sakatlıkları nedeniyle yine yok. Samet Akaydın ile Mert Müldür de UEFA listesine bildirilmedikleri için kadroda olmayacak. Bu bölgeye Crespo-Oosterwolde çekilecek.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor mağlubiyetinin analizini yaparken Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarını kayıpsız geçmek için Samandıra'da yatıp kalkıyor.

Kartal ve ekibini düşündüren en önemli konu, 13 futbolcunun Bulgaristan deplasmanında forma giyemeyecek olması. Defans hattı çöken F.Bahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Luan Peres, Serdar Aziz'in yanı sıra Samet Akaydın ile Mert Müldür de UEFA listesine bildirilmedikleri için kadroda olamayacak.

Gözden KaçmasınReal Madridde Arda Güler çılgınlığıReal Madrid'de Arda Güler çılgınlığıHaberi görüntüle

Sadece 2 kez oynadı

Sabah'ın haberine göre; İsmail Kartal, Ludogorets'e karşı savunmaya Miguel Crespo'yu çekmeyi planlıyor.

Jayden Oosterwolde'yi de sol stoper yapacak olan tecrübeli çalıştırıcı, savunma çizgisini çok fazla önde kurmayacak ve risksiz bir oyun tercih edecek. Kariyeri boyunca 187 maça çıkan Portekizli Crespo, sadece 2 karşılaşmada stoper olarak görev aldı. Oosterwolde ise 19. kez savunmanın merkezinde oynayacak. Sakatlıkları süren ve listede olmayan diğer isimler ise Bartuğ Elmaz, Fred, Mert Hakan Yandaş, Lincoln, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Joshua King.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#UEFA

BAKMADAN GEÇME!