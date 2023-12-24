Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Süper Kupa ve Fred sözleri: Stratejimiz farklı olacak | Okan Buruk'a penaltı yanıtı: Boey'in atılması lazımdı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Son toplarda doğru tercihler yapamadıklarını kaydeden İsmail Kartal, "Sonuçta bugün kendi evimizde kazanmak için mücadele ettik. Tüm planımız kazanmak üzerineydi. İlk devre daha ofansif oyuncuyla erken bir gol atıp maçı lehimize çevirmeyi planladık. İlk devre baktık ki Galatasaray'ın orta alanda etkinliğini gördük. İkinci yarı oraya İsmail'i aldık ve dinamizm kattık. Önde baskı yaptık, kazandığımız toplarla rakibi oynatmadık. Üçüncü bölgeye geçişlerle gol bulmayı hedefledik. Rakibe daha yakın oynadık. Topu birazcık daha oynamaya çalıştık, topun bizde kalmasını sağladık. Kanatlardan iyi ataklar geliştirdik. Birkaç pozisyon vardı. Gol olabilecek pozisyonlar vardı. Doğru tercihler yapamadık. Çok iyi mücadele ettik. İki takım da bugün iyi mücadele etti. Kazanamadık. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin. Sonuçta lideriz."

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"ORADAKİ MAÇTA STRATEJİLER FARKLI OLACAK"

Süper Kupa maçından zaferle ayrılmak istediklerini söyleyen Kartal, "Bu bir lig maçı. Uzun soluklu maraton. Daha çok maç var. Süper Kupa sadece tek maç ve bitecek. Oradaki maçta stratejiler farklı olacak. Fred'in aramıza dönmesi pozitif etki yaratacak. Tek maç üzerine planımız olacak."

"BOEY'İN DE ATILMASI LAZIMDI"

İsmail Kartal, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un penaltı sözlerine cevap verdi. İsmail Kartal, "Sacha Boey'in de atılması lazımdı" ifadelerini kullandı.

"KENDİLERİNİ SÜREKLİ YERE ATTILAR"

Sarı kırmızılı oyuncuların kendilerini yere attığı söyleyen Kartal, "Rakip takımın hocası, 'Penaltımız verilmedi' diyor ama ona bakarsanız Boey'un da atılması lazımdı. Hakemlerin biraz daha oyunu oynatması lazım ama Galatasaraylı oyuncuların da sürekli kendini yere atması topun oyunda kalma süresini düşürdü." dedi.