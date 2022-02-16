Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Slavia Prag maçı öncesi Mesut Özil sözleri! '30 gün sonra antrenmana çıktı'

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Miha Zajc, Slavia Prag maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

İşte yapılan açıklamalar;

İSMAİL KARTAL: "BAHANELERE SIĞINMIYORUZ"

3-4 günde bir maç oynuyoruz. Sakat, hasta ve cezalı oyuncularımız var ama ben bu bahanelere hiçbir zaman sığınmadım. Elimizde ne kadar sağlıklı oyuncu varsa yarınki maça hazırlandık. Bu akşam taktiksel ve duran top çalışmalarımız olacak. Rakibimizi iyi analiz ettik. Son kupa maçına yardımcılarımdan birini gönderdim. Canlı da izledik. Oradan gelen rapor ve önceki maçlarının ışığında ne yapmak istediklerini biliyoruz. 4 yıldır aynı teknik direktörle çalışıyorlar, liglerinde lider, sağ beklerinde belirsizlik var. Kendi liglerinde %61'le topa sahip olan bir takım. Coşku ve mücadeleyle pozitif futbol oynamaya çalışan bir takım. Eksikleri olduğu söyleniyor, bir oyuncuları Çin'e gitti. Yarın sahaya çıktıklarında neler olacağını göreceğiz. Biz maça en iyi şekilde hazırlandık. Kendi evimizde iyi bir sonuç alarak oraya avantajlı gitmek istiyoruz.

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"TAKIMDAKİ YÜKSELİŞİ BİZ DE GÖRÜYORUZ"

Pandemi bütün dünyayı sarmış durumda. Plan yapıyorsunuz ama kadronuzda eksikler bulabiliyorsunuz. Ben eksiklere sığınan bir hoca değilim. Her oyuncu bizim için hazır oyuncudur. Çok çalışıyoruz, hala oynatmak istediğim oyun bu değil. Daha güçlü, tatmin edici, Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacak bir oyun hayalim var. Eksiklerimiz var. Taktiksel bazı boşluklarımız var. Hasta ve sakat oyuncularımızın katılımıyla bunu tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. 3-4 günde bir maç oynuyoruz ama buna rağmen çok kısa bir sürede iyi bir seviyeye geldik. Bu ara birkaç galibiyete ihtiyacımız var. Bunu alırsak daha coşkulu bir takım ortaya çıkacaktır ve taraftarımız daha mutlu olacaktır. Bu camia için biz çok çalışıyoruz. Takımdaki yükselişi biz de görüyoruz.

"MESUT'LA HER GÜN SAMANDIRA'DA BERABERİZ"

Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdandır, dünya çapında bir oyuncudur. 30 gün sonra dün takımla ilk kez çalıştı. Sağlıklı olduğu sürece, oynayabileceği sürede kendisini oynatmayı düşünüyoruz. Hiçbir problemimiz yok, her gün Samandıra'da beraberiz. Mesut bu takımın yıldızı ve kaptanıdır.

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"MAÇ İÇİN ÖZEL PLANIMIZ VAR"

Yarın için özel bir planımız var. İstatistiklere göre Çekya Ligi'nin topla en çok oynayan ve en çok pres yapan takımı. Bu verilere bakarak ve rakibi izleyerek bir plan hazırladık. Her maç öncesi bir planınızın olması lazım. Bu planı çalıştık, yarın inşallah elimizdeki sağlıklı ve sağlam oyuncularımızla kazanırız ve ikinci maça avantajlı çıkarız.

"UZUN VADELİ BAŞARI İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

Rakip takımın hocası 4 yıllık. Bunu istikrarın altını çizmek için söyledim. Kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli planlarla takımlar başarı için çalışıyor. Ne kadar organize ve ciddi bir planlamayla çalıştıklarını anlatmak istedim. İnşallah bu durum Türkiye'deki takımlara da nasip olur.

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"ARDA GÜLER BİZİM EN DEĞERLİLERİMİZDEN"

Arda Güler için sosyal medyada ve ulusal medyada konuşanlara şunu söylemek istiyorum: Nasıl ki Mesut Özil bizim en değerli oyuncularımızdansa Arda da öyledir. Altyapı maçında sakatlandı, ciğerinde bir problem oldu. 1,5 ay oynayamadı. Tahir Hoca ile görüştüm ve düzelince direkt takıma aldım. Giresun maçında daha erken oyuna almayı istedim ama skor 2-1'di ve her şey olabilirdi. Bu yüzden son dakikalarda alıp ona moral verdim. Arda gibi olmayı isteyen oyunculara bir ışık olsun istedim. Arda bizim en önemli değerlerimizden. Ben genç oyunculara çok değer veririm, gittiğim her takımda altyapıdan oyuncuları A takıma alırım. Kimse merak etmesin, Arda çok değerli. Bu kulüpte kalmasını, Fenerbahçemize ve Türk futboluna uzun süre katkı vermesini bekliyorum.

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"MESUT, İRFAN CAN, CRESPO YOK"

Mesut daha dün takımla çalıştı, İrfan Can yok, Ozan'ın durumu belli değil, Gustavo yok, Crespo yok, Burak yok, Çağtay yok, Rossi yok. 8-9 eksiğimiz var ama ben bahanelere sığınan bir antrenör değilim. Elimizdeki sağlıklı oyuncular sahaya çıkıp Fenerbahçe ruhunu ortaya koyacaktır. Taktik olarak da rakibe göre bir 11'le sahaya çıkacağız. Umarım alnımızın akıyla maçtan galip geliriz.

"MUHAMMED'İN KENDİSİNİ GELİŞTİRMESİNİ İSTEDİK"

Muhammed Gümüşkaya da bizim evladımız. Genç ve yetenekli bir oyuncu. Ozan'ın da gelmesiyle orada bir kalabalık oluştu ve gidip kendini geliştirmesini istedik. Onun gibi başka kiralık oyuncularımız da var. İnşallah orada çok başarılı olur, kendini geliştirir ve hazır olarak geri gelir.

3'LÜ SAVUNMA?

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Bunu çok düşündük. Yarınki maçta oyunun gidişatına göre taktik anlamda sürpriz değişiklikler olabilir bu kadarını söyleyeyim.

MIHA ZAJC: "İYİ SONUÇLAR ALIRSAK POZİTİF HAVA DAHA DA İYİ OLACAK"

Yarınki maça iyi hazırlandık. Bizim için önemli bir kulvar. Avrupa'da oynayabilecek seviyede olduğumuzu göstermek istiyoruz. İsmail Hoca ile çok fazla şey değişti. Olumlu şeyler oldu. Hocamız bize güzel şeyler aktarıyor, idman stili de güzel. Takım içerisinde ortam oldukça iyi. Çok sıkı çalışıyoruz. Takımda pozitif bir hava var. Taktiksel ve fiziksel olarak daha iyi çalıştığımızı söyleyebilirim. Maçlarımızda da iyi sonuçlar alırsak pozitif hava daha da iyi olacaktır. Umarım galibiyetlerin devamı gelir.

Avrupa'daki her takım maçlarını organize şekilde oynuyor. Modern, atak oynayan takımlar. Rakibimiz de böyle ama biz daha kaliteli bir takımız. İyi oyuncularımız var. İyi bir maç olacak, iyi hazırlandık. Umuyorum ki kazanan taraf biz olacağız.