Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Sivasspor maçı sonrası transfer açıklaması!

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Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Maça iyi başladık çünkü iyi hazırlandık. 3 puan için gelmiştik. Oyun planım bu. Fenerbahçe'ye oynatmak istediğim oyun bu. Çok iyi başladık. Pozitif bir futbol oynamaya çalıştıracağım demiştim, bunu da ilk yarıda gösterdik

BAŞKA BİR HAMLE YAPTIK

Bazı mevkilerimizin alternatifleri yok. Novak sakatlanmadan önce başka hamle yapmayı planlıyorken, mecburen başka bir hamle yaptık ve oyun gücümüz azaldı. Bu sürede oyun gücümüz ve tempomuz kalmadı

TAKVİYE YAPABİLİRSEK...

İkinci yarıda mecburiyetten dolayı istediğimiz oyunu oynayamadık. İstediğimizi oynayabilmek için oyuncularımla birlikte çalışacağız. Sakat olan bölgelerle ilgili belki yönetimle konuşup birkaç takviye yapabilirsek, istediğim oyunu yapabileceğimizi düşünüyorum.

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GÜCÜNÜZ AZALIYOR

İlk yarı Serdar, ikinci yarı Novak, benim en etkili oyuncularımdan birini sol beke çekmem... Tempo yapamıyorsunuz ve oyun gücünüz azalıyor. Bu yüzden rakip de sizin üstünüze gelir. İyi futbol oynamaya çalıştığımız dönemde, bunu gösterdik.