Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri: Galatasaray'la ilgilemiyoruz

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacakları maçın öncesinde açıklamalar yaptı.

Şampiyonluk yarışındaki rakipleri Galatasaray'ın aldığı sonuçlarla ilgilenmediklerini kaydeden İsmail Kartal "Son oynadığımız Avrupa maçından sonra elimizde çok sayıda sakat oyuncu var. Sakatlıklara ve rakibin durumuna göre ideal bir 11 belirledik. Trabzonspor iyi bir takım. 9 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Başkalarının ne yaptığı ya da nasıl kaybedeceği değil... Kendi işimize bakıyoruz. Trabzonspor iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. İyi futbolla kazanmak istiyoruz. Maça iyi çalıştık. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alırız." diye konuştu.