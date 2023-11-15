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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan sakat oyunculara izin yok

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan sakat oyunculara izin yok
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 07:00

Sarı lacivertlilerde eksiklerin bir an önce takıma dönmesini isteyen İsmail Kartal işi sıkı tutuyor. Her gün Samandıra’ya giden sakat futbolcular tedavi sonrası fizyoterapist nezaretinde çalışıp hazır hale gelmeye çabalarken hedef milli aradan sonra Becao hariç tam kadro olarak hazır duruma gelmek.

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Milli takım maçları nedeniyle Süper Lig’e verilen arada takıma perşembe gününe kadar izin veren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sakatlıkları bulunan futbolcuların ara vermeden tedavilerine devam etmelerini istedi.

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Sağlık ekibine, milli aradan sonra Rodrigo Becao hariç tüm sakat futbolcuları düzelmiş olarak görmek istediğini söyleyen Kartal, tedavileri devam eden futbolculara da hiç ara vermeden hazırlanmalarını söyledi. Bu talimatla her gün Samandıra’ya giden futbolcular, tedavilerine, fizyoterapist nezaretinde çalışma ve güçlendirme antrenmanlarına devam ediyorlar.

Fred, Alexander Djiku, Mert Müldür, Serdar Aziz, Emre Mor, Joshua King, Mert Hakan Yandaş’ın takıma dönmesiyle birlikte ameliyat olan Becao haricinde eksik kalmayacak.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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