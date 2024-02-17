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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Rizespor maçında sürpriz değişiklik!

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#Fenerbahçe#Rizespor#İsmail Kartal
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Rizespor maçında sürpriz değişiklik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 10:11

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'de değişikliğe gidiyor.

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Alanyaspor maçındaki puan kaybı sonrası liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, bugün deplasmanda Rizespor ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Teknik direktör İsmail Kartal, bugün ilk 11'inde bazı değişikliklere gidecek. Savunmanın göbeğinde Çağlar - Djiku ikilisine Bonucci'nin eklenme ihtimali var. Deneyimli teknik adam, bu üç isimden ikisine görev verecek.

Cengiz Ünder yerine İrfan Can Kahveci'ye görev vermesi beklenen İsmail Kartal, Krunic'in yerine Mert Hakan Yandaş'ı kullanacak.

Szymanski, Tadic ve Dzeko üçlüsünde ise değişiklik olması beklenmiyor.

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Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:

Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku (Bonucci), Ferdi, İsmail, Mert Hakan, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

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#Fenerbahçe#Rizespor#İsmail Kartal

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