Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması: 'Farklı bir galibiyet alıp ayağa kalkmalıyız!'

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Fenerbahçe, lige Gençlerbirliği yenilgisiyle başladı. Sarı-Lacivertliler, Konya ve Samsun galibiyetleriyle toparlandı. Ancak önce Kadıköy’de gelen Beşiktaş mağlubiyeti ve son olarak Gaziantep karşısındaki beraberlik, moralleri yine alt üst etti.

Kanarya, lige verilecek 3 haftalık Milli ara öncesinde son maçına yarın Eyüpspor karşısında çıkacak. İsmail Kartal, dünkü idmanda takıma bir konuşma yaptı.

Tecrübeli teknik adam, “Ligde beklemediğimiz sonuçlar aldık. Şimdiden 8 puan kaybettik. Artık kredimiz kalmadı. Milli maç arasına, Eyüpspor karşısında güzel bir futbol sergileyip, farklı bir galibiyet alarak girip, yeniden ayağa kalkmalıyız” ifadelerini kullandı.

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Kartal, “Birçok arkadaşımız Milli göreve gidecek. Ancak kalanlarla birlikte bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Eksiklerimizi belirleyip, daha çok çalışarak bunları gidereceğiz. Zirveden uzak kaldık ancak daha ligin çok başındayız. Biz Fenerbahçe gibi oynarsak, kısa sürede bu farkı kapatırız” diye konuştu.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Eyüp maçı öncesi bugün yapacağı son antrenmana başkan Aziz Yıldırım ve bazı yöneticilerin de katılacağı öne sürüldü. Başkan Yıldırım’ın takımlar birlikte yemek yemesi ve hem oyunculara hem de teknik ekibe yönelik bir moral konuşması yapması bekleniyor.