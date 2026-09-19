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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan motivasyon konuşması: 'Farklı bir galibiyet alıp ayağa kalkmalıyız!'

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Eyüpspor
Fenerbahçede İsmail Kartaldan motivasyon konuşması: Farklı bir galibiyet alıp ayağa kalkmalıyız
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2026 09:29

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, dünkü antrenmanda öğrencilerine bir motivasyon konuşma yaptı. Kartal, "Eyüpspor karşısında güzel futbolla, farklı bir galibiyet alıp ayağa kalkmalıyız.” dedi.

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Fenerbahçe, lige Gençlerbirliği yenilgisiyle başladı. Sarı-Lacivertliler, Konya ve Samsun galibiyetleriyle toparlandı. Ancak önce Kadıköy’de gelen Beşiktaş mağlubiyeti ve son olarak Gaziantep karşısındaki beraberlik, moralleri yine alt üst etti.

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Kanarya, lige verilecek 3 haftalık Milli ara öncesinde son maçına yarın Eyüpspor karşısında çıkacak. İsmail Kartal, dünkü idmanda takıma bir konuşma yaptı.

Fenerbahçede İsmail Kartaldan motivasyon konuşması: Farklı bir galibiyet alıp ayağa kalkmalıyız

Tecrübeli teknik adam, “Ligde beklemediğimiz sonuçlar aldık. Şimdiden 8 puan kaybettik. Artık kredimiz kalmadı. Milli maç arasına, Eyüpspor karşısında güzel bir futbol sergileyip, farklı bir galibiyet alarak girip, yeniden ayağa kalkmalıyız” ifadelerini kullandı.

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Kartal, “Birçok arkadaşımız Milli göreve gidecek. Ancak kalanlarla birlikte bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Eksiklerimizi belirleyip, daha çok çalışarak bunları gidereceğiz. Zirveden uzak kaldık ancak daha ligin çok başındayız. Biz Fenerbahçe gibi oynarsak, kısa sürede bu farkı kapatırız” diye konuştu.

Öte yandan Fenerbahçe’nin Eyüp maçı öncesi bugün yapacağı son antrenmana başkan Aziz Yıldırım ve bazı yöneticilerin de katılacağı öne sürüldü. Başkan Yıldırım’ın takımlar birlikte yemek yemesi ve hem oyunculara hem de teknik ekibe yönelik bir moral konuşması yapması bekleniyor.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Eyüpspor

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