Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Maribor öncesi uyarı: Cezayı keserler

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda yarın deplasmanda Maribor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcu Miha Zajc, basın toplantısına katıldı.

İlk olarak konuşan Miha Zajc şunları söyledi:

Zor bir maç bizi bekliyor. Maribor'un da neler yapabildiğini gördük ilk maçta. İyi hazırlandık. Elimizden gelenin iyisini yapmaya çalışacağız hem galip gelmek hem de turu geçmek için. Slovenya'da olmak güzel. Maribor'un büyük bir takım olduğunu biliyorum. Yarın zor bir maç olacak ama biz de elimizden geldiği kadar iyi hazırlandık. İlk maç sonrası analizlerimizi yaptık. Neler olacağını göreceğiz.

"İSMAİL KARTAL'IN DÖNÜŞÜ, KARARIMI KOLAYLAŞTIRDI"

Evime, Fenerbahçe'ye dönmek çok güzel bir duygu. Onun dönmüş olması, benim burada kalmamdaki kararımı kolaylaştırdı. İsmail Kartal ile iyi bir ilişkimiz var. Onunla çalıştığım için mutluyum. Umarım hepimiz için iyi bir sezon olur.

Haberin Devamı

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçını izledim. Ljubljana iyi oynadı ama maalesef turu geçemediler ama Slovenya futbolunu en iyi şekilde temsil ettiler.

İSMAİL KARTAL: İLK MAÇIN SKORUNA BAKMADAN OYNAYACAĞIZ

İsmail Kartal'ın açıklamaları ise şu şekilde:

Maça gerçekten iyi hazırlandık. İlk maçta Maribor'un ne kadar organize bir takım olduğunu gördük. Onun için buraya da yüksek konsantrasyonla geldik. Aynı ciddiyetle maça çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapıp turu geçmek istiyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var ama geniş bir kadroya sahibiz. Yarınki maçta oynayacak oyuncuların da ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Rakibi tanıyoruz, analizlerimizi yaptık, burada iyi bir sonuçla turu geçerek ülkemize geri dönmek istiyoruz. İyi bir sonuçla turu geçerek ülkemize geri dönmek istiyoruz. İlk maçın skoruna bakmadan, 0-0'mış gibi oynayıp sonuç almak istiyoruz.

MARIBOR HOCASININ 'FENERBAHÇE %75 TURU GEÇTİ' SÖZLERİ HAKKINDA

Futbolda yüzdeler üzerinden konuşmak bence çok doğru değil. Futbol sahada oynanır, sahada biter. Sizin göstereceğini performans sonucu belirler. Biz yarınki maça en iyi şekilde hazırlandık. İyi mücadele etmemiz gerekiyor. Rakibinizi ciddiye almazsanız, futbol size cezayı keser. Oyuncularımın ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum.

Haberin Devamı

İlk maçta Maribor ilk 20-25 dakika oyuna biraz hakimdi. Daha sonra hamlelerle oyunun dengesini kurduk ve kendi lehimize çevirdik. Sonra da goller geldi. Yarınki maçın hikayesi daha farklı olacak. Biz de o farklılığı yaptık. Akşam da analizlerimizi tamamlayıp, yarın en iyi şekilde maça çıkmayı düşünüyoruz.

TRANSFER SORUSU

Başkanımız ve yönetim yürütüyor bu konuyu. Şu anda bir şey söylemem doğru değil.