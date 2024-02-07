Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan maç sonu 'Sumudica' yanıtı: 'Muhatap olmak istemiyorum''

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

İki hafta önce burada sahanın zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Bugün bunu yine söylüyorum. Bu kötü zeminde futbol oynamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. Bizim amacımız futbolu bir yerlere taşımak. İki takımın oyuncuları nasıl futbol oynayacak.

FUTBOLCULAR ŞİKAYET ETTİ

İki hafta önce burada sahanın zeminin kötü olduğundan bahsetmiştim. Bugün bunu yine söylüyorum. Bu kötü zeminde futbol oynamak çok zor. King'in ayak bileği burkuldu. Ne zaman döneceği belli değil. Bizim amacımız futbolu bir yerlere taşımak. İki takımın oyuncuları nasıl futbol oynayacak.

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AĞIR SAHALARDA OLUYOR

Mert Müldür'ü zemine bağlayamayız. Adalesinde sertleşme var. Zemin kötü diye her şeyi zemine bağlayamayız ama bu ağır sahalarda bunlar oluyor.

SUMUDICA SORUSUNA YANIT

Süper Lig'deki maçın ardından Sumudica, İsmail Kartal'ın zeminle ilgili söylediklerine yanıt vermişti.

Sumudica "İsmail hocanın futbol konuşması gerekiyor. Aynı zeminde biz de oynadık. İsmail Kartal isterse federasyona yazı göndersin bütün maçları onların sahasında oynayalım. Burada futbol konuşulması lazım. Sahamız böyle ama istiyorsa dilediği zeminde oynayabiliriz. Biz de Sivas’a gidip oynayacağız. Orada da zemin kötü olacak ve biz puan kaybedersek bu bizim için bahane mi olacak. Tüm teknik direktörlere saygı duyuyorum ama İsmail Kartal’ın bize ve zeminimize saygı duyması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kartal, Türkiye Kupası'ndaki maçın ardından gelen soruya "Sumudica, geçen hafta benim zeminle alakalı dediklerime cevap vermiş ama geçen sene zeminle alakalı aynı eleştirileri kendisi de yapmış. Lütfen ona da bakın. Onunla ilgili bir cevap vermek istemiyorum. Muhatap olmak da istemiyorum" şeklinde yanıt verdi.