Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan maç sonu çağrı: 'Desteklemenizi istiyorum'

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Rakibimizin bundan önce oynadığı maçlarını takip ettik. Organize, koşan, sahada ne yapmak istediğini bilen bir takım. Biz de buna göre dersimize çalıştık.

BASKIMIZI SERTLEŞTİRDİK

İkinci yarıda yaptığımız Szymanski değişikliğiyle baskımızı sertleştirdik. Sonra goller geldi. Karşılamada ve pozisyon almada bizi zorladılar. Burayı çözmemiz güzel oldu. Kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

TARAFTARIMIZ SABIRLI OLMALI

Oyun içinde geri de düşebiliriz, bu futbol. Taraftarlarımızın sabırlı olması lazım. Maç bitene kadar ne olursa olsun takımımızı ve oyuncularımızı desteklemelerini istiyorum. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var.

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KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYORUM

Ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin tribünden gelen bir evladıyım. Bana verdikleri bu destekten dolayı bütün camiama teşekkür ediyorum. Ben de gece gündüz Samandıra'da çalışıp, bu sevgi ve saygılarının karşılığını vermek istiyorum. Onlara başarı ve şampiyonluklarla bu coşkunun karşılığını vermek istiyorum