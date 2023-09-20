Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan kadro ve sakatlık açıklaması: 'Bizi şaşırttı'

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UEFA Konferans Ligi'nde Nordsjaelland ile kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Son oynadığımız lig maçında kazandığımız için çok mutluyuz. Türkiye'de hiçbir maç kolay değil. Her maçın zorlukları var. Gerçekten her takım kendine göre güçlü tarafları var. Herkes, daha iyi olmak ve bize karşı daha motive oynamaya çalışıyorlar. 3-2 kazanmasını bildik.

3 PUAN İSTİYORUZ

Bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. İlk maç olması itibariyle kazanıp 3 puan almak istiyoruz. İnşallah taraftarımızın verdiği destekle bunu gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.

6 NUMARA AÇIKLAMASI

6 numara pozisyonunda 4 tane oyuncumuz var. İsmail, Bertuğ, Zajc, Crespo. Duruma göre, rakibe göre, oyuncuların sağlık durumuna göre bunları değerlendirebiliriz. İsmail'in cezası nedeniyle Zajc'ı oynattıK. Yarınki maçta belki Crespo, belki Zajc'ı oynatabiliriz. Ama lig maçlarında Türk olduğu için İsmail ve Bertuğ'a fazlasıyla ihtiyacımız olacak. Dönüşümlü olarak, rakibe göre o pozisyonundaki oyuncuları değerlendireceğiz

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KENT'TEN MEMNUNUM

Her oyuncumuzun neler yapabileceğini biliyoruz. Kent de oynadığı maçlarda iyi oynadı. Antrenmanlardaki performansından memnunuz. Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Kent'in de performansından gayet memnunum

SAKATLIĞI ŞAŞIRTTI

Cengiz Ünder'in sakatlığı gerçekten bizi de şaşırttı. Birinci dakikada alışık olmadığımız bir sakatlık. En az 2, en fazla 3 hafta sakatlığı olacak. Emre Mor'un da sakatlığı geçti gibi. 2-3 haftaya kadar takıma döneceğini düşünüyorum

ROTASYONLU ÇIKACAĞIZ

Rotasyona gelince, 3-4 günde bir maç oynuyoruz. Yarınki maçta bazı oyuncuları dinlendireceğiz. Rotasyonlu bir şekilde çıkacağız. En iyi oynayabilecek oyuncularla çıkacağız.

İŞİMİZE BAKIYORUZ

Ben pek işin o tarafında değilim. Takip de etmiyorum. 30'da 30 da yapsak, öyle bir iş yapıyoruz ki... Herkesin bildiği bir iş yapıyoruz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Biz işimize bakıyoruz. Dışarının ne söylediğine çok fazla itibar etmiyorum. Oyuncularla her gün yaşayan bizleriz. Her oyuncunun ne kadar katkı yapabileceğini biliyoruz. İşimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah sezon sonuna kadar da elimizden geleni yapar ve mutlu sona ulaşırız.

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