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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan kadro sözleri: Açıklama yok

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Derbi
Fenerbahçede İsmail Kartaldan kadro sözleri: Açıklama yok
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2024 18:29

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile oynanacak dev maç öncesi açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalar yaptı.

Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Kartal, "Bugün Beşiktaş derbi maçı... Bu tip derbiler her zaman büyük camialar adına tarihte yerini alabilecek maçlar olduğu için önemli bir yer tutar. Beşiktaş maçına en iyi şekilde hazırlandık. Takım dinlenmiş ve güzel şekilde hazırlandı. Eksiğimiz yok, dün akşam Fenerbahçe ailesi olarak yemek yedik. Bu akşam taraftarımızın önünde iyi futbolla kazanmak istiyoruz." dedi.

Derbilerin önemine vurgu yapan İsmail Kartal, "Beşiktaş şampiyonluk hedefinden uzak olsa bile bu bir derbi maçı. Derbi ayrıcalıklı maçlardır. Onlar da bu maça iyi hazırlanmıştır. Evimizde kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kadroya alınmayan isimlerle ilgili Kartal, "Derbi kadrosuna almadığımız isimlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmayacağım." dedi.

DZEKO'YU YEDEĞE ALDI

Fenerbahçe'de Bosnalı yıldız Edin Dzeko, Beşiktaş karşılaşmasında yedek soyundu.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Derbi

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