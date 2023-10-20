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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Hataysporlu 3 isme özel tedbir

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Hatayspor
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Hataysporlu 3 isme özel tedbir
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 07:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal milli takımlara giden tüm oyuncuların dönmesinin ardından dün futbolcularıyla bir toplantı yaparak, pazar günü karşılaşacakları Atakaş Hatayspor’a ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

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Volkan Demirel’in yönettiği bordo beyazlıların hızlı ve kompakt bir futbol oynadığına dikkat çeken Kartal, “Rakip çok tehlikeli. Hepinizden bu maçta ful konsantrasyon istiyorum” uyarısını yaptı.

TOPLAM 7 GOL VE 4 ASİST ÜRETTİLER

Hatayspor’daki Azeri forvet Renat Dadashov (2 gol), Nijeryalı orta saha Fiyaso Dele-Bashiru (4 gol, 3 asist) ve Honduraslı kanat oyuncusu Rigoberto Rivas’ın (1 gol, 1 asist), ülkelerinin milli takımlarında oynadığını belirten Kartal, sezona çok iyi başlayan bu futbolcuların yakın takip altında tutulmasını istedi.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Hatayspor

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