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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Giresunspor maçı yorumu: 'İstediğim oyun değil'

#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Giresunspor maçı yorumu: İstediğim oyun değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Giresunspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Pozitif futbol oynatmak isteyen bir antrenör olduğumu daha önceki maçlarda da söylemiştim. Fenerbahçe'ye yakışır bir oyun oynatmaya çalışıyorum. İradeli, karakterli bir takım görüntüsü verme niyetindeyim

HAK ETMEDİĞİMİZ BİR VEDA OLMUŞTU

Kupada hak etmediğimiz bir veda olmuştu. 3 gün önce oynayan bu takım, bugün 120 KM koştu.

İSTEDİĞİM OYUN DEĞİL

İstediğim oyun, hala bugünkü oyun değil. Buna ilave etmemiz gereken bölümler var. Elimizde bununla beraber kadroda olmayan, eksik olan, cezalı olanlar var.

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#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig

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