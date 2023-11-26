Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Fred ve Djiku açıklaması

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal konuştu.

Galibiyet hedeflediklerini kaydeden İsmail Kartal, "Son Adana Demirspor maçında çok güzel reaksiyon gösterdik. Kazanmamız gereken bir maçtı. Kazanmayı çok istiyorduk. Arayı iyi değerlendirdik. Antrenmanlarda sonra oyuncuların çoğu iyi seviyeye geldi. Sakat oyuncuların birçoğu takım antrenmanlarına çıktı. Karagümrük'ün son haftalarda çıkışı var. Bugün kendi evimizde 3 puanla yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi

FRED VE DJKU AÇIKLAMASI

Sakatlıkları bulunan Fred ve Djiku hakkında konuşan Kartal, "Ufak ufak bazı antrenmanlara alıyoruz. Süreçleri devam ediyoruz. İyi duruma geldikleri zaman onları kullanacağız" ifadelerini kullandı.