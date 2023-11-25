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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Fatih Karagümrük maçına yepyeni savunma!

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Samet Akaydin
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Fatih Karagümrük maçına yepyeni savunma
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2023 07:00

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de yarın oynayacağı Vavacars Karagümrük maçına, sakat ve cezalı futbolcuların çokluğu nedeniyle yepyeni bir defans kurgusuyla çıkacak.

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Serdar Aziz, Becao ve Aleksander Djiku’nun sakatlanmalarının ardından Bright Osayi-Samuel’in sarı kart cezalısı olması, sarı lacivertli savunmadaki eksiklerin sayısını 4’e yükseltti.

İSMAİL KARTAL, SAMET İLE GÖRÜŞÜP MORAL VERDİ

Teknik direktör İsmail Kartal bu nedenle Karagümrük karşılaşmasında sağ bekte Mert Müldür’e, sol bekte Ferdi Kadıoğlu’na, stoperde de Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde’ye şans verecek. Kartal, Ülker Stadı’nda 3-2 kaybedilen Trabzonspor maçında yaptığı hatalar sonrası taraftarların protestolarına maruz kalan Samet ile özel görüşmeler yaparak moral verdi.

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"SADECE SAHAYA ODAKLANDIM"

Hafta içinde A Milli Takım’ın Galler ile 1-1 berabere kaldığı maçta sahanın en iyileri arasında yer alan Samet’in ise özgüveninin yerine geldiği öğrenildi. Genç futbolcu, kendisinin çok iyi hissettiğini belirterek, "Fenerbahçe’de de çok iyi işler yapabileceğime inanıyorum. Sadece sahaya odaklanmış durumdayım. Tek düşüncem takımıma katkı sağlamak" dedi.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Samet Akaydin

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