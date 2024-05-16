Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan derbi kararı! Dzeko ve Oosterwolde...

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Süper Lig’de pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin heyecanı şimdiden tüm Türkiye’yi sararken, dev maç öncesi sarı lacivertlilerde “Stoper, ön libero ve santrfor mevkilerinde kimler oynayacak?” sorusu merak uyandırıyor. Teknik direktör İsmail Kartal’ın, Rodrigo Becao’nun cezalı, Serdar Aziz’in sakat olması nedeniyle defansta Çağlar Söyüncü’nün yanında Jayden Oosterwolde veya Leonardo Bonucci’yi oynatması yüksek ihtimal olarak görülüyor.

Gözden Kaçmasın Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek Haberi görüntüle

DJIKU İLK SINAVINDA BAŞARILIYDI

Sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Rade Krunic’in yokluğunda ön liberoda, geçen hafta Kayserispor karşısında ilk kez bu bölgede oynamasına rağmen başarılı bir sınav veren ve bir de gol atan Alexander Djiku’nun görev almasına kesin gözüyle bakılıyor.

EDIN DZEKO GEÇEN HAFTA DİNLENDİRİLDİ

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Santrfor mevkisi için de Edin Dzeko ismi öne çıkıyor. Kayserispor maçında dinlendirilen Boşnak forvetin Galatasaray karşısında forma giymeye hazır olduğu belirtilirken, İsmail Kartal, son kararını Michy Batshuayi’nin antrenmanlardaki performansını gördükten sonra verecek. Batshuayi, ligde ilk 11 başladığı 3 maçta 5 gol atmıştı.