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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan derbi değerlendirmesi: "Hakem sertliğe müsaade etti"

#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan derbi değerlendirmesi: Hakem sertliğe müsaade etti

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal karşılaşmayı değerlendirdi.

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Fenerbahçe, Vodafone Park'ta karşılaştığı Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken İsmail Kartal mücadeleyi değerlendirdi.

Hakem Arda Kardeşler'in sertliğe izin verdiğini söyleyen İsmail Kartal, "Beşiktaş kendi taraftarının coşkusuyla çok sert oynadı. 55. dakikaya kadar oyun oynamamıza, pas yapmamıza izin vermediler. İlk yarı bu baskıyı kıramadık. Daha sonra baskıyı kırıp, sakin kaldık. Bu sefer ise pozisyon üretemedik. Bugün kendi taraftarı önünde ilk yarı itibariyle rakip çok sert oynadı. Bu kadar sertliğe hakem de biraz müsaade etti. 55. dakikaya kendi istediğimiz oyunu bir türlü oynayamadık." diye konuştu.

Eksiklere rağmen 1 puanın önemine vurgu yapan Kartal, "Bizim en önemli kilit oyuncularımız yoktu, buna rağmen sahada olan futbolcularımız elinden gelen her şeyi yaparak diğer arkadaşlarını aratmadı. 12 maçtır kendi evinde derbileri kaybetmeyen bir Beşiktaş var, buradan da bir puan aldık, puan puandır." dedi.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig

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