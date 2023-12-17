Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Cengiz Ünder'e uyarı: Zamanı geldi

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Fenerbahçe'de yaz döneminin en pahalı transferi olan ve çok şey beklenen Cengiz Ünder şu ana kadarki performansıyla beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe’nin sezon başında Marsilya’dan 15 milyon Euro’ya transfer ettiği Cengiz Ünder, sarı lacivertli formayla ilk maçına Samsunspor karşısında çıkarken Edin Dzeko'ya harika bir asist yaparak galibiyette pay sahibi olmuştu.

SAKATLIĞI NEDENİYLE 8 MAÇ KAÇIRDI

Süper Lig'in dördüncü haftasındaki Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan ancak henüz 5. dakikasında adalesinden sakatlanan milli yıldız, uzun süre sahalardan uzak kalırken 8 maçı sakatlığı nedeniyle kaçırdı.

Sakatlığını atlatarak formasına kavuşan Cengiz Ünder, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde yedek olarak süre alırken fiziksel yönden hazır olmadığı görüldü.

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YALNIZCA 1 ASİSTİ VAR

Oynadığı maçlarda performans olarak beklentilerin altından kalan Cengiz Ünder, Süper Lig ve Konferans Ligi'nde toplamda 11 maçta görev alırken 268 dakika süre aldı.

İRFAN CAN'IN GÖLGESİNDE KALDI

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kariyer sezonunu yaşarken Cengiz Ünder 1 asistte kalarak büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Sadece Fenerbahçe kariyerinde değil, tüm kariyerinde en skorer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, daha şimdiden 10 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ise Cengiz Ünder ile bire bir görüşerek bu durumu tersine çevirebilecek yetenekte olduğunu hatırlattı.

"YETENEKLERİNİ VE KALİTENİ SAHAYA YANSITMALISIN"

TRT Spor'un haberine göre; deneyimli teknik adam yaptığı konuşmada, "Artık senden bir çıkış yakalamanı bekliyorum. Yeteneklerini ve kaliteni sahaya yansıtmalısın. Gerçek Cengiz Ünder’i sahada herkese göstermeni istiyorum. Zorlu periyotta sana ihtiyacımız var, fiziksel olarak biraz daha çaba sarf etmen hem senin için hem takım için daha iyi olacak.” ifadelerini kullandı.

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Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi daha fazla şans bulmak isteyen 26 yaşındaki futbolcunun çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi.