Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Çağlar Söyüncü için transfer sözleri

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Adanaspor'u 6-0 mağlup eden ve son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Güzel bir galibiyetle turu geçtik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu maçta daha az şans bulan gençlerimizi ve fırsat vermeyi beklediğimiz oyuncuları sahaya sürdük. Çubukluyu giyen her oyuncu en değerli oyuncudur. Kazandığımız için mutluyuz.

"KRUNIC GÖREVİNİ İYİ YAPTI"

Bugün Bonucci ve Krunic'e şans verdik. Krunic istediğimiz bir oyuncuydu. Yeni gelmesine rağmen iyi oynadı. 6 numarada başladı sonradan stopere geçti. Görevini layıkıyla yaptı. Şu anda biz takım içerisinde 2 transferler kendi balansımızı bulduğumuzu düşünüyorum.

"ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İLE İLGİLİ BİR KARAR VERMEDİK"

Duruma göre transfere daha sonra bakarız. Belki bir tane daha olabilir. Ama şu anda yüzde yüz bir oyuncu daha alacağız diye kendimizi şartlamadık. Mert Hakan'ın golden sonra duygusal halini gördüm. Herhangi birinin gitmesiyle ilgili karar vermedik. Çağlar'la ilgili de bir karar vermedik. Bakacağız, bekliyoruz. Zaman içerisinde ne olacak bakacağız.

Haberin Devamı

"FORVETTE TATLI BİR REKABET VAR"

Batshuayi'nin herhangi bir yere gitmesiyle ilgili bir şeyi yok. Kayseri maçında 3 gol, bugün 4 gol. Dzeko, Pendikspor maçında hat-trick yaptı. Bu güzel bir rekabet, tatlı bir rekabet. Herkesin takım içerisinde birbirine olan saygısı var. Bunu sezon sonuna kadar devam ettireceğiz.

"OYUNCULARIN BİRBİRİNE SAYGISI BİZİ BURAYA GETİRDİ"

Bizde hemen hemen her maçta ciddi performanslar ortaya çıkıyor. Tabii ki güzel bir rekabet. Keşke her maça böyle olsa da benim işim zorlaşsa. Bunların olması için uğraşıyoruz. Her şeyden önemlisi de takımdaki oyuncuların birbirilerine saygısı bizi buraya getirdi.