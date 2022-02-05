Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Başakşehir maçı sonrası 'özür' açıklaması!

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Süper Lig'de Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

İrfan Can'ın omzunda problem olduğu için, ikinci yarının başında mecburi bir değişikliğe gittik

ÖZÜR DİLİYORUZ

Zamanında hamleler yaptık. Sadece, fazla üretken olamadık. Rakibin de çok fazla pozisyonu yoktu. İkinci yarı fazla üretemedik, 1-0 kaybettik. Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz.

MORALİ BOZULDU

Golden sonra bazı oyuncularımızın morali bozuldu. Fiziksel olarak düşenler oldu. Bunların zamanlamasıyla beraber yerinde değişiklikler yaptık ama olmadı