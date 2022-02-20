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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler ve Çağtay yorumu: 'Macup etmediler'

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Arda Güler
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Arda Güler ve Çağtay yorumu: Macup etmediler

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Hatayspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Rotasyon yapmaya mecburdum. Oyuncularımızı fiziksel ve psikolojik olarak yakından takip ettiğimiz için, teknik adamların işi bu, bazı oyuncularımızı dinlendirdim.

GÜZEL BİR OYUN ÇIKARDILAR

Bugün Arda ve Çağtay için çok önemli bir referans maçıydı. Arda ve Çağtay'ı tebrik ediyorum, güzel bir oyun çıkardılar. Yolları açık olsun.

ONLARA GÜVENDİK

Rahattık kenarda. Gençler var diye benim ekibimin, sahadaki ağabeylerinin tedirginlikleri yoktu. Onlara güvendik, mahcup etmediler. Türk futbolu ve Fenerbahçe adına yolları açık olsun.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Arda Güler

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