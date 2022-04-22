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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması: 'Oynatmaya çalışıyoruz'

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Arda Güler açıklaması: Oynatmaya çalışıyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Rizespor'un agresif oynayacağını tahmin ediyorduk. Sabırlı ve sakin olmamız gerektiğini söylemiştim. Çok motive olmuşlardı ama kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı, takım rahatladı. Erken bulduğum gol ve penaltı golleriyle devre 3-0 bitti. Farklı kazandık, mutluyuz.

OYUNCULARIM DA KEYİF ALIYOR

4 lig, 1 de hazırlık maçında gol yemedik çok şükür. Oyun içinde mevkileri çok değişiyoruz, rakibi şaşırtmak istiyoruz. Oyuncularım da bundan keyif alıyor, bana bunu söylüyorlar.

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GÜZEL YERLERİ HAK EDİYORLAR

Rizespor'a başarılar diliyorum. Rizespor'un büyükleri vardır, buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyorlar.

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AYNI MESAFEDEYİZ

Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. takımda bir dengemiz var, herkes elinden geleni yapıyor. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyiz

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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