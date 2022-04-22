Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Arda Güler açıklaması: 'Oynatmaya çalışıyoruz'

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın açıklamaları;

Rizespor'un agresif oynayacağını tahmin ediyorduk. Sabırlı ve sakin olmamız gerektiğini söylemiştim. Çok motive olmuşlardı ama kırmızı kart işimizi kolaylaştırdı, takım rahatladı. Erken bulduğum gol ve penaltı golleriyle devre 3-0 bitti. Farklı kazandık, mutluyuz.

OYUNCULARIM DA KEYİF ALIYOR

4 lig, 1 de hazırlık maçında gol yemedik çok şükür. Oyun içinde mevkileri çok değişiyoruz, rakibi şaşırtmak istiyoruz. Oyuncularım da bundan keyif alıyor, bana bunu söylüyorlar.

GÜZEL YERLERİ HAK EDİYORLAR

Rizespor'a başarılar diliyorum. Rizespor'un büyükleri vardır, buraları değil, çok güzel yerleri hak ediyorlar.

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AYNI MESAFEDEYİZ

Arda Güler her geçen gün oynamaya çalışıyor, oynatmaya çalışıyoruz. takımda bir dengemiz var, herkes elinden geleni yapıyor. Arda'yı da bütün oyuncularımı tebrik ettiğim gibi kutluyorum. Herkese aynı mesafedeyiz