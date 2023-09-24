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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Alanyaspor maçı kararı! İlk 11'e dönüyorlar...

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Alanyaspor - Fenerbahçe
Fenerbahçede İsmail Kartaldan Alanyaspor maçı kararı İlk 11e dönüyorlar...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 12:29

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde rotasyona giden İsmail Kartal, bu akşamki maçın 11'inde as oyuncularını kullanması bekleniyor.

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenerek hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordjaelland maçında rotasyona giden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Alanyaspor maçında sahaya süreceği 11 için kararını verdi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:

Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Alanyaspor - Fenerbahçe

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