Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan Alanyaspor maçı kararı! İlk 11'e dönüyorlar...

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, bu akşam deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, rakibini yenerek hem galibiyet serisini hem de liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nordjaelland maçında rotasyona giden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal Alanyaspor maçında sahaya süreceği 11 için kararını verdi.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:

Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Fred, Tadic, Dzeko