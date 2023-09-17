Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan '6 numara' açıklaması! Neden transfer yapılmadı?

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor’u 3-2’lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Mücadeleye iyi başlayamadıklarını aktaran Kartal, “Mili maç arasında gerçekten çok iyi hazırlandık, iyi çalıştık. Sakatlarımız düzeldi. Bugünkü maça çok iyi başlayamadık. Maçın başında Cengiz’in sakatlanması, İrfan ısınana kadar 10 kişi oynamamız, rakibin korner atışı ve pozisyona girmesinden oyuncularımız demoralize oldu. Sonra 1 gol yedik. 45+2’de cevap verdik ve devre 1-1 bitti. Devre arasında ne yapmamız gerektiğini, kendimiz gibi oynamamız gerektiğini anlattık. Rakibin enerjisinin düşeceğini, ikinci yarı efektif kalarak daha iyi pozisyon üretebileceğimizi, kazanabileceğimizi söyledim. O doğrultuda bizim istediğimiz gibi oldu. Tüm oyun kontrolü bizdeydi. Her iki takım da pozitif futbol oynadı. Maçı kazanmasını bildik” cümlelerine yer verdi.

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İsmail Kartal, yaşadıkları top kayıplarını telafi edebileceklerinin de altını çizerek, “İyi başlayamadık, takımımız bu değil. 6 net pozisyon var. Rakibin 2 pozisyonu var. Bunlar olacak, telafi edilecek şeyler. Oyun başında oyuncumuzun sakatlanmasından demoralize olduğumuz için kaynaklandı. Bunları biz telafi ederiz” ifadelerini kullandı.



“Başkan ve yöneticiler 6 numara almak için çok uğraştı”

6 numara bölgesinin eksik olmadığını vurgulayan İsmail Kartal, “Bizim oyun felsefemiz tamamen futbol. Oyun oynayarak topun bizde kalmasını istiyoruz. Yüzde 60’a 40 istatistik var. Sürekli her istediğimiz olacak diye bir şey yok. Maça bugün giremedik. Ferdi sakatlıktan sonra ilk maçına çıktı. Top rakipteyken ikili mücadele anlamında biraz problemlerimiz oldu. Bugün ikinci yarı çok iyi oynadık, pas yaptık, topun bizde kalmasını sağladık. 6 numara almak için başkanımız, yöneticilerimiz çok uğraştılar. Bize katkı verecek, bizim takımın yükünü hafifletecek oyuncu alacağız dedik. Başkanımıza sezon başında yaptığı transferlerinden dolayı teşekkür ederim. 6 konusunda olması gerekiyordu ama almış olmak için oyuncu almayacağız. Elimizdekiler çok değerli oyuncular. Ortaya koydukları performans ortada. Bizim bir B planımız var. Stoperde Jayden’ı oynatarak kazandık. 6 numarada oynayacak Crespo, Zajc, İsmail var. Zamanla herkes bunları görecek” değerlendirmesini yaptı.



“Hala istediğimiz seviyede değiliz”

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Takım olarak istedikleri seviyede olmadıklarını da söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Takım olarak sizler de takdir ederseniz ki sürekli 14 oyuncu mili takıma gidiyor. 3 büyükler ve başka takımda 14 oyuncusu milli takıma giden var mı. Milli takımdan geliyorlar, Avrupa maçları var. 3 günde bir maç oynayacağız. Bir şeyleri konuşurken objektif konuşmalıyız. Süper Lig, Avrupa ve milli takım oyuncularım çok fazla maç oynadığı için fazla sorumlulukları var. Biz de takımımıza rotasyon yaparak devam etmeye çalışıyoruz. Oyuncularım bugün elinden geleni yaptı. Hala istediğimiz pozisyonda değiliz. Çalışıyoruz ama dediğim gibi çok fazla maç oynuyoruz zamana ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Hakem yönetimi hakkında yöneltilen soruya ise Kartal, “Ara ara böyle şeyler oluyor. Hakemin takdir hakkıdır” cevabını verdi

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