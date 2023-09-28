Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 13'te 13 yorumu: 'Takıma yasakladım!'

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Süper Lig'de Başakşehir'i 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

13'te 13 falan... Bunlara bakmıyorum, artık bunu da yasakladım takıma! En önemlisi, önümüzdeki ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek.

DEVRE ARASINDA ANLATTIK

İlk 30 dakika planladığım gibi gitti. 3-0 olunca oyuncularım biraz daha rahat oynamaya başladılar. 3 gün sonra da maçımız var, oyuncularımın kafasında da o var. Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık

BUGÜN VE YARIN VARDIR

Futbolda bugün ve yarın vardır. Bizim için en önemli maç önümüzde oynayacağımız ilk maçtır. Hep böyle olacak.

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DAHA FARKLI OLABİLİRDİ

Maçı domine eden taraf bizdik. Daha farklı bir skor da olabilirdi. Bu galibiyeti büyük Fenerbahçe camiasına ve taraftarlara armağan ediyorum