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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan 12 genç oyuncu kararı

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Kamp
Fenerbahçede İsmail Kartaldan 12 genç oyuncu kararı

Süper Lig'e verilen arada Antalya'da kampa giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, altyapıda forma giyen 12 futbolcuyu kamp kadrosuna dahil etti.

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İsmail Kartal'ın kamp kadrosuna aldığı 12 oyuncu şu şekilde:

Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Ali Arda Bulut, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan

Fenerbahçe'nin Antalya kampı geniş kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Berke Özer, Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas, Miha Zajc, Max Meyer, Burak Kapacak, Ali Arda Bulut, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Kamp

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