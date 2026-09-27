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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a 3 yıldızdan müjde!

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Dorgeles Nene
Fenerbahçede İsmail Kartala 3 yıldızdan müjde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2026 08:12

Süper Lig'e beklentilerin altında bir başlangıç yapan ancak milli araya 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle moralli giren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a 3 yıldız isimden müjde geldi. İşte detaylar...

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Süper Lig'de sezona beklentilerin altında kalan bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Eyüpspor'a karşı alınan 8-0'lık galibiyet sonrasında milli araya moralli girdi.

Teknik direktör İsmail Kartal verilen arada çalışmalarını sürdürürken, 3 yıldız isimden müjdeli haber geldi.

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NENE 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde Mali, Yeşil Burun Adaları’nı 3-1 mağlup ederken gecenin yıldızı Dorgeles Nene oldu. 23 yaşındaki hücum oyuncusu 39 ve 51. dakikalarda fileleri havalandırarak 2 gole imza attı ve ülkesini galibiyete taşıdı.

Fenerbahçe’de sezonun ilk bölümünde genellikle kulübeden gelen ve sınırlı süreler alan Nene’nin milli formayla gösterdiği bu performans, milli ara sonrası forma rekabeti açısından da önemli bir mesaj oldu. Hızı, bire bir etkinliği ve farklı hücum bölgelerinde görev yapabilmesi nedeniyle Nene’nin dönüşte İsmail Kartal’ın daha fazla başvurabileceği alternatiflerden biri olması bekleniyor.

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Fenerbahçede İsmail Kartala 3 yıldızdan müjde

GUENDOUZI MÜJDESİ

Kartal’ın eli sadece hücumda güçlenmeyecek. UEFA’nın Matteo Guendouzi’ye verilen 4 maçlık cezayı, ikisi bir yıllık denetim süresince ertelenmek üzere 3 maça indirmesiyle Fransız yıldız Aston Villa karşılaşmasında forma giyebilecek. Roma sınavını kaçıran Guendouzi’nin dönüşü, özellikle Avrupa’da orta saha rotasyonu açısından büyük önem taşıyor.

Fenerbahçede İsmail Kartala 3 yıldızdan müjde

MERT HAKAN GERİ DÖNÜYOR

Mert Hakan Yandaş’ın da yeniden teknik heyetin seçenekleri arasına katılmasıyla Kartal’ın rotasyon alanı genişleyecek. Nene’nin milli takımdaki çıkışı hücum hattındaki rekabeti artırırken, Guendouzi ve Mert Hakan’ın dönüşleri orta sahadaki alternatifleri çoğaltacak.

Fenerbahçede İsmail Kartala 3 yıldızdan müjde

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Dorgeles Nene

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