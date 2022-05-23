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Fenerbahçe'de İsmail Kartal zirvede bıraktı!

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Pereira
Fenerbahçede İsmail Kartal zirvede bıraktı
Süleyman Arat

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve devam edip etmeyeceği belli olmayan deneyimli teknik adam istatistikleriyle kulüp tarihine geçti. Kartal maç başına puan bazında kulübün en başarılı yerli hocası oldu.

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F.Bahçe'nin adeta dibe vurduğu bir dönemde takımın başına geçen ve sarı lacivertleri ikinci yarının flaş ekibi yaparak Şampiyonlar Ligi vizesi aldıran İsmail Kartal, performansı ile kulüp tarihine geçti...

Kulüple sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsiz olan İsmail Kartal, F.Bahçe’nin başında en az 15 maça çıkan Türk teknik adamlar arasında en yüksek puan ortalamasına ulaşan isim oldu.

İki dönem takımın başında yer alan, bu sezon son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen (11 galibiyet, 3 beraberlik) Kartal toplam 52 karşılaşmada 34 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Fenerbahçede İsmail Kartal zirvede bıraktı

Genelde Pereira zirvede

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Bu 52 maçta 115 puan toplayan ve maç başına 2.21 puan ortalaması yakalayan İsmail Kartal böylelikle kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip yerli teknik direktörü oldu.

Kartal’ın en yakın takipçisi 51 maçta 2.16 puan ortalaması toplayan Mustafa Denizli. Kartal tüm teknik direktörler arasında ise Todor Veselinovic ile birlikte dördüncü basamakta. Bu listede Carlos Alberto Pereira 26 maçta 2.47 puan ile ilk sırada

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Pereira

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