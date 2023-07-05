Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve Mario Branco, Samandıra'nın yeni patronları

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Fenerbahçe’de dün itibariyle yeni bir dönem resmen başladı... Geçen yıl eski teknik direktör Jorge Jesus ile birlikte gelerek yönetim ile futbol takımı arasında köprü görevi üstlenen Mario Branco, sportif direktör olarak atandı. 47 yaşındaki Portekizli futbol adamı Branco, tam yetkiyle takımın başına getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin idaresini ele aldı.

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JORGE JESUS DÖNEMİNDE FUTBOL OPERASYONLARININ BAŞINDAKİ İSİMDİ

Kulüp başkanı Ali Koç’la büyük bir uyum içinde çalıştığı bilinen Branco, geride bıraktığımız sezon tüm futbol operasyonlarını yöneten isim olarak öne çıktı. Mario Branco dünden itibaren de Fenerbahçe Sportif Direktörü olarak iç ve dış transferde en yetkili isim oldu. Sarı lacivertli yönetim, kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Portekizli futbol adamına övgüler yağdırırken şu ifadeleri kullandı:

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19 YILLIK KARİYERİNDE 7 ÜLKEDE 10 FARKLI KULÜPTE GÖREV YAPTI

“19 yıllık kariyeri boyunca birçok ülkede farklı kulüplerde görev yapan, futbola dair tüm süreçlerin içerisinde yer alarak önemli başarıların parçası olan Mario Branco, futbol dünyasında güçlü ilişkilere sahip. Kariyeri boyunca çalıştığı kulüplere değer katan, 6 dil bilen deneyimli spor adamı, aynı zamanda profesyonel spor yönetimi diplomasına ve UEFA B Lisansı’na sahip.” Açıklamada Branco’nun yardımcılığına, geçmişte altyapıda antrenörlük yapan Okan Özkan’ın atandığı da bildirildi.