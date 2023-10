Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Spartak Trnava maçı öncesi konuştu: Samandıra'da yasakladım takıma

Haberin Devamı

UEFA Konferans Ligi ikinci maçında Spartak Trnava ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolculardan Joshua King açıklamalar yaptı.

İsmail Kartal ve Joshua King'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"GRUPTAN LİDER OLARAK ÇIKMAK İSTİYORUZ"

"Öncelikle buraya gelirken son oynadığımız lig maçından moralli geldik. Kazanarak geldik. Yarın ki rakibimizle ilgili gruplara kaldığımız günden beri bütün rakiplerimizin analizlerini yapıyoruz. Yarınki Trnava takımını da oyuncularımla çok iyi analiz ettik. Dersimize çalıştık. Şu ana kadar 17 resmi maç yaptılar, 8 galibiyet 5 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. Yanılmıyorsam 33 gol atıp 21 gol yediler. Bu rakibe karşı iyi mücadele edip iyi futbol oynayarak 3 puanı almak istiyoruz. Bu gruptan da lider olarak çıkmak istiyoruz. Bütün hedef ve amacımız bu şekilde. Bunu da yarın inşallah sahaya çıkacak olan 11 ismin bizim beklentilerimize cevap olarak ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını düşünüyorum."

"DAHA KARAR VERMEDİM"

"Öncelikle biz oyun içerisinde bütün oyuncuların taktik anlamda organizasyonlarımıza çalışarak buna önem veriyoruz. Bu da bütün oyunun geneline baktığımızda duran top olsun, akan oyun olsun herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışan bir takımız. Yarın ki maç ile ilgili de bu gece toplantı yapacağım. Bazı oyuncularımla görüşeceğim. Daha karar vermedim, sabah karar vereceğim."

"HER MAÇIN HİKAYESİ FARKLIDIR"

"Her maçın hikayesi farklıdır. Her maçtan sonra her teknik direktör ve her oyuncu kendine ders çıkarır, tecrübe edinir. Dünyanın her yerinde her hoca ve futbolcu için bu böyledir. Yarınki maça rakibe göre Fenerbahçe'ye yakışır şekilde direkt önde zaman zaman baskı yapmamız gerekiyorsa baskı yapacağız. Yeri geldiğinde de kompakt şekilde savunmaya yapacağız. Bununla beraber bu gece de yapacağımız toplantılar sonucunda ne yapacağımızı çok net şekilde bu akşam karar vereceğiz."

"GERİYE DÖNÜK BAKMIYORUZ"

"Geçmişte yapmış olduğumuz basın toplantılarında da söyledim. 14'te 14, 20'de 20, 30'da 30 ben bunlara bakmıyorum. Bunları zaten Samandıra'da yasakladım takıma. Biz her maça çok önemli olduğunu ve ilk oynayacağımız maçın bizim için sezonun en önemli maçı olduğunu oyuncularımıza anlattık. Her maça da 3 puan için hazırlanıyoruz. Bu maça da 3 puan almak için buraya geldik. Onun için geriye dönük çokta fazla yaptıklarımıza bakmıyoruz. Hep önümüze bakıyoruz. İlk oynayacağımız maç bizim için sezonun en önemli maçıdır. Takım savunması oyuncularımın her maça ne kadar ciddiyetle maça hazırladığını gösteriyor. Daha öncede söylemiştim, maç kazanmak istiyorsanız gol yemeyeceksiniz. Şampiyon olmak istiyorsanız az gol yiyeceksiniz."

"ZAYIF YÖNLERİNİ TESPİT ETTİK"

"Her takımın kendine göre güçlü olan yönleri vardır, zayıf olan yönleri vardır. Biz de Trnava takımının güçlü olan yerlerini tespit ettik. Zayıf olan yönlerini de tespit ettik. Bunu da yarın oyuncularımız ile şu ana kadar yapmış olduğumuz antrenmanlarla, analizlerle sahaya çıkacak 11 kişilik oyuncularımız buna göre sahada felsefeyle mücadele edecekler. Her maçtan önce verdiğim görevler var. Her rakibe göre oynadığımız farklı bir sistem var. Bunun içinde yarın oyuncularımız rakibe göre ellerinden geleni en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum."

JOSHUA KING: BENİM AİLEM İÇİN ÜZÜCÜ HAFTAYDI

"Bu hafta içerisinde söylemiş olduğunuz gibi kötü bir olay cereyan etti. Ama bu olay maçtan önce olmuştu ve maça konsantrasyonum ile beraber çıkmayı başardım. Ne olursa olsun hayatta, üzücü şeyler olsa da biz sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu tip olayları nispeten unutup maça odaklanmaya çalışıyoruz. Son maçta da aynı şekilde konsantrasyon ile sahadaydım. Yarın da aynı şekilde olacağım. Tabii ki üzücü haftaydı. Hem Murat'ın ailesi için hem benim ailem için üzücü haftaydı. Ama tabii ki bizler profesyoneliz ve sahaya odaklanmamız gerekiyor."

"SABIRLA ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRÜYORUM"

"Yapmış olduğumuz röportajda şunu söylemiştim. Takımımızda gerçekten çok kaliteli oyuncular var ve geçmiş senelere kıyasla çok daha az oynadığım bir dönem oldu süre olarak. Ben sabırlı bir futbolcuyum. Takıma her zaman katkı göstermeye çalışan bir futbolcuyum. Hocam bana bu şansı verdiğinde asist ve gol anlamında takıma yardımcı olmak istiyorum. Şu an da sabırla çalışmalarımı sürdürüyorum. Antrenmanlarda en iyi performansı ortaya koymaya çalışıyorum. Geliştirmem gereken noktaları aynı şekilde geliştirmeye devam ediyorum. İsteğim ve amacım takıma en iyi şekilde yardımcı olmak. Benden sahada olmam istendiğinde."

Soru: "Daha önce Fenerbahçe'nin Trnava ile oynadığı maçı izledin mi?"

"O maçı hatırlamıyorum. Biz şu anda rakiple alakalı görüntüleri izliyoruz. Akşam antrenmandan sonra zannediyorum ki yine rakibi incelemeye devam edeceğiz. Çok fazla bir şey söyleyemem, güzel bir maç olacağını düşünüyorum."

"REKABET FAYDALIDIR"

"Açıkçası rekabetin her türlüsü takım için faydalıdır. Zaten bu rekabet olduğu zaman oyuncular performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalışırlar. Mental olarak tabii ki başlarda benim için zordu. Süre alıp almama konusunda zordu. Süre alıp almama konusunda kafamda soru işaretleri vardı. Ama ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Benim amacım hocamın işini zorlaştırmak kadroyu kurarken. Çünkü ancak bu şekilde kendimi gösterebilirim. Aynı şekilde antrenmanlarda da göstereceğim performans ile beraber kendimi en iyi şekilde göstermek istiyorum. Forma şansı geldiğinde de en iyisini ortaya koymaya çalışan bir futbolcuyum. Şu ana kadar iyi şekilde ilerlediğimizi söyleyebilirim. Takım içinde çok fazla kaliteli oyuncu var. Aynı zamanda kendi pozisyonumda da çok fazla kaliteli oyuncular var. Bizim ana hedefimiz maçları kazanmak. Oynayacağımız her maçtan galibiyetle ayrılmak."