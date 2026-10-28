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Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası teknik direktör adayları belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#İsmail Kartal
Fenerbahçede İsmail Kartal sonrası teknik direktör adayları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2026 07:00

Fenerbahçe'de takımı geçici olarak Hollandalı antrenör Dirk Kuyt çalıştıracak.

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İsmail Kartal’ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe yönetiminin takımı geçici olarak Dirk Kuyt’a emanet edeceği öğrenildi.

Kartal’ın ekibinde yer alan isimlerden olan Hollandalı çalıştırıcının ilk olarak Göztepe ve Liverpool maçlarında takımın başında olması bekleniyor. Milli araya kadar yeni hoca gelmezse Çorum ve Kocaeli maçlarında da Kuyt görev yapacak.

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Öte yandan İsmail Kartal sonrası teknik direktör adayları arasında daha önce Trabzonspor’da şampiyonluk yaşayan Abdullah Avcı, Fenerbahçe’nin eski futbolcuları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel ile A Milli Takım’ın eski teknik direktörü Vincenzo Montella isimlerinin öne çıktığı ifade edildi.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#İsmail Kartal

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