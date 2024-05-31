Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Jose Mourinho...

Haberin Devamı

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik ekiple ilgili karar verildi.

Kupasız geçen sezonun ardından Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışına çıkacak olan Ali Koç, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Böylece İsmail Kartal ile yola devam edilmeme kararı alındığı da ortaya çıkmış oldu.

Fenerbahçe'deki üçüncü döneminde 99 puan toplayan ve ligde 2.61, tüm maçlarda ise 2.40 puan ortalaması tutturan İsmail Kartal, Sarı-lacivertli takıma rekorlarla veda etti.