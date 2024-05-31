×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Jose Mourinho...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Mourinho
Fenerbahçede İsmail Kartal ile yollar ayrıldı Jose Mourinho...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 12:20

Fenerbahçe'de 99 puanla ve rekorlarda dolu sezonda takımı çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

Haberin Devamı

Süper Lig'de sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de teknik ekiple ilgili karar verildi.

Kupasız geçen sezonun ardından Aziz Yıldırım ile başkanlık yarışına çıkacak olan Ali Koç, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmaya vardı.

Böylece İsmail Kartal ile yola devam edilmeme kararı alındığı da ortaya çıkmış oldu.

Fenerbahçe'deki üçüncü döneminde 99 puan toplayan ve ligde 2.61, tüm maçlarda ise 2.40 puan ortalaması tutturan İsmail Kartal, Sarı-lacivertli takıma rekorlarla veda etti.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Ali Koçun teknik direktör kararı belli oldu Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı...Fenerbahçe'de Ali Koç'un teknik direktör kararı belli oldu! Jose Mourinho ile anlaşma sağlandı...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Mourinho

BAKMADAN GEÇME!