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Fenerbahçe'de İsmail Kartal hiç gitmemiş, Jesus da hiç gelmemiş gibi...

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Jorge Jesus
Fenerbahçede İsmail Kartal hiç gitmemiş, Jesus da hiç gelmemiş gibi...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 07:57

Takımda önceki dönemden birçok oyuncunun olmasının da avantajı ile İsmail hoca sanki takımdan hiç ayrılmamış, Jesus hiç takımın başına geçmemiş gibi yeni sezon hazırlıkları sürüyor.

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Şampiyonluk parolasıyla girilen 2023-24 sezonunda üçüncü kez Fenerbahçe teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal, 15 gün içinde takımı geçen yıla kıyasla çok farklı bir atmosfere soktu. Özellikle genç oyuncular ve yerli futbolcular için adeta takıma bahar geldi.

İSMAİL HOCA BABA GİBİ

Geçen sezon Jorge Jesus yönetiminde oldukça sert bir dönem geçiren futbolcular antrenmanda ciddi ama antrenmanlar sonrasında bir baba gibi davranan İsmail Kartal ile daha mutlu ve istekli çalışıyor.

Fenerbahçede İsmail Kartal hiç gitmemiş, Jesus da hiç gelmemiş gibi...

'FORMA ADALETİ SAĞLAYACAKTIR'

İsmail Kartal’ın adaletine güvenen genç ve Türk futbolcular, "Biliyoruz ki İsmail hoca çalışanın hakkını verecek ve forma adaleti sağlayacaktır. Onun gözünde hepimiz eşitiz. Kim çok çalışırsa forma onun olacaktır" diyor.

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SANKİ HİÇ AYRILMAMIŞ

Kartal’ın takımın büyük bölümüyle bir yıl önce beraber çalışması da idmanları olumlu etkilerken, bu futbolcular sanki İsmail hoca hiç takımdan ayrılmamış gibi uyum içindeler. Sarı lacivertlilerin teknik patronu her oyuncuyu yakından tanıdığı için bütün hepsinin hangi mevkide daha iyi olduğunu biliyor ve bu durum takım oluşturmada şimdiden bir avantaj olarak görünüyor.

KAYNAŞMA DORUĞA ÇIKTI

Fenerbahçe’deki bir değişim de geçtiğimiz yılın tam tersine Kartal ve ekibi futbolcularla her fırsatta oturup konuşuyor, antrenman dışında da vakit geçiriyor. Oysa geçtiğimiz yıl teknik heyet ve futbolcular mesafeliydi. Rusya kampında takımdaki arkadaşlık ve kaynaşma doruğa yükseldi.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Jorge Jesus

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