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Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi!

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#İsmail Kartal
Fenerbahçede İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ilk 11ini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 07:41

Fenerbahçe'de 4. döneminin ilk resmi maçına salı günü Kadıköy’de Gornik Zabrze karşısında çıkacak olan teknik direktör İsmail Kartal, sahaya süreceği 11’i büyük oranda netleştirdi.

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyor... Sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi maçında 21 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'de 2. eleme turu mücadelesinde Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Aynı zamanda İsmail Kartal, 4. döneminin ilk sınavına çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, Polonya ekibi karşısında sahaya süreceği ilk 11'i neredeyse netleştirdi.

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GUENDOUZI'NİN YANINDA FRED

Kartal'ın, kalede Mert Günok, geri dörtlüde Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde ve Levent'i oynatması bekleniyor.

Orta sahanın merkezinde Guendouzi'nin yeri garanti. Yanında Fred bekleniyor.

Hücum dörtlüsü ise İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca şeklinde olacak.

Fenerbahçede İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ilk 11ini belirledi

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KADIKÖY KAPALI GİŞE

Kadıköy'ün Salı gecesi kapalı gişe olması bekleniyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar yeni yönetim ve yeni teknik heyetle sezona girecek takımlarına destek olmak için Gornik Zabrze maçında tribünleri dolduracak.

Bu mücadelenin rövanşı, 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. İsmail Kartal ve öğrencileri, ilk maçtan turun kapısını aralamayı hedefliyor.

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#Şampiyonlar Ligi#Fenerbahçe#İsmail Kartal

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