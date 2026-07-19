Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ilk 11'ini belirledi!

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi serüvenine başlıyor... Sarı-lacivertliler, sezonun ilk resmi maçında 21 Temmuz Salı akşamı saat 21.00'de 2. eleme turu mücadelesinde Gornik Zabrze'yi konuk edecek. Aynı zamanda İsmail Kartal, 4. döneminin ilk sınavına çıkacak.

Tecrübeli çalıştırıcı, Polonya ekibi karşısında sahaya süreceği ilk 11'i neredeyse netleştirdi.

GUENDOUZI'NİN YANINDA FRED

Kartal'ın, kalede Mert Günok, geri dörtlüde Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde ve Levent'i oynatması bekleniyor.

Orta sahanın merkezinde Guendouzi'nin yeri garanti. Yanında Fred bekleniyor.

Hücum dörtlüsü ise İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca şeklinde olacak.

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KADIKÖY KAPALI GİŞE

Kadıköy'ün Salı gecesi kapalı gişe olması bekleniyor. Sarı-Lacivertli taraftarlar yeni yönetim ve yeni teknik heyetle sezona girecek takımlarına destek olmak için Gornik Zabrze maçında tribünleri dolduracak.

Bu mücadelenin rövanşı, 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak. İsmail Kartal ve öğrencileri, ilk maçtan turun kapısını aralamayı hedefliyor.