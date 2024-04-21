Fenerbahçe'de İsmail Kartal-Fred zirvesi!

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Olympiakos'u 1-0 yenmesine rağmen seri penaltı atışları sonucu turnuvadan elendi.

Fenerbahçe'den Konferans Ligi'nden elenmesinin ardından eleştiri okları İsmail Kartal'a çevrildi. Tecrübeli teknik adamın Olympiakos maçındaki oyuncu değişiklikleri büyük eleştiri topladı. Özellikle Fred'in oyundan alınması şaşkınlığa neden olmuştu.

Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak Sivasspor maçına çevrilirken teknik direktör İsmail Kartal, Brezilyalı yıldız ile Samandıra'da özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Konferans Ligi’nde Yunanistan’ın Olympiakos takımına elenen, ligde de Galatasaray’ın ardından gelen Fenerbahçe’de en çok eleştirilen isim olan Teknik Direktör İsmail Kartal, yarını düşünürken bugünü unuttu. Kartal’ın yönetimindeki sarı-lacivertliler bu nedenle rakibi karşısında başarılı olamadı.

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İsmail Kartal’ın ilk düşüncesi, belki de temel hedefi, ligde alacağı sonuçlardı. Bunu düşünerek hareket eden sarı-lacivertlilerin teknik patronu, geleceği düşünürken, Avrupa’ya havlu attı.

Kartal’ın en büyük yaşadığı sıkıntılardan biri, bir sonraki maçı düşünmekti. Mesela Ferdi’yi ligi düşünerek, Yunanistan’da oynanan ilk maçta milli futbolcuya görev vermedi. Keza, Fred ve İsmail gibi iki önemli ismi de kulübede maça başlattı.

İkinci karşılaşmada da Fred tam toparlamışken oyundan aldı. Hatta bu duruma Brezilyalı futbolcu da çok şaşırdı. Yine Dzeko ve İrfan Can’ı da yorulduklarını düşünüp sakatlanmamaları için çıkardı.

Burada amaç, lig maçlarında sakat vermemekti. Böyle oyunca, bir sonraki lig maçı planı, Fenerbahçe’yi Avrupa’dan etti.

Artık sadece ligde yarışacak olması, bazı Fenerbahçeliler için avantaj olarak görülürken, bundan sonra en iyi 11’in sahada olacağı, dinlenme süresinin daha uzun tutulacağı ifade edildi.

Konferans Ligi'nde çeyrek final gibi kritik bir karşılaşmada Olympiakos'a karşı Fred'i oyundan alan İsmail Kartal büyük tepki çekti... Fred'in yerine giren Zajc bekleneni veremezken Brezilyalı oyuncunun çıkışta hocasına 'neden çıkarıyorsun?' sorusu ise akıllara kazındı.

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Sabah'ın haberine göre yıldız orta sahanın bu duruma anlam verememesi Samandıra'ya kadar uzandı. Fred, İsmail Kartal ile özel bir görüşme yapmak için hocasının kapısını çaldı. 62 yaşındaki çalıştırıcı, Sambacı'yı sıcak karşılayıp sebeplerini tek tek anlatırken oyuncusunun da gönlünü aldı. "Benim tek amacım seni korumaktı" dediği öğrenilen İsmail Kartal, şu sözlerle de Fred'i kendine getirdi:

'YAZILANLARA BAKMA!'

"Önümüzde çok kritik maçlar var ve sen de kritik bir sakatlıktan çıktın. Olympiakos maçında sana daha fazla yüklenseydik sakatlığın yeniden ortaya çıkabilirdi. Sana karşı asla bir ön yargım yok ve senin sağlığını düşündüm. Yazılanlara sakın bakma. Kalan 6 haftada senden şampiyonluk performansı bekliyorum ve bu yüzden de sağlıklı kalman için bu hamleyi yaptım."

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