Son dakika haberi... Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Resmi açıklama geldi

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Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ İSMAİL KARTAL

Renklerine, tarihine ait olduğun;

formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçe’n ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele,

hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı.

Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan.

Duruşuna,

Değerlerine,

Aidiyetine,

Saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz.

Emeklerine minnettarız.

Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın…

Yolun açık olsun.

Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek!

İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz:

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“FENERBAHÇE BİZİM FENERBAHÇE HEPİMİZİN…”

2.38 PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Sezon başında üçüncü kez Fenerbahçe'nin başına gelen İsmail Kartal, Sarı-lacivertli takımla 90 lig maçına çıkarken 65 galibiyet aldı ve 2.38 puan ortalaması yakaladı.

MOURINHO İLE 2+1 YILLIK ANLAŞMA

Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Sportif Direktör Mario Branco, Jose Mourinho ile anlaştı.

Fabrizio Romano ise sözlü anlaşmanın ardından taraflar arasında resmi imzaların atıldığını da duyurdu.

Ayrıca Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı ve Koç'un Acun Ilıcalı ile birlikte Londra'ya gideceği belirtildi. İkilinin Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyeceği kaydedildi.

Haberin devamında Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Portekizli teknik direktör ile bugün görüşeceğini açıklamıştı. Yıldırım ile Mourinho arasındaki görüşme iptal oldu.