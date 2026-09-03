Fenerbahçe'de İsmail Kartal derbi için planını belirledi!

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Trendyol Süper Lig'in ilk dev maçında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal ve teknik ekibi, çalışmalara hiç ara vermedi. Tecrübeli teknik adam ve yardımcıları, Samsun dönüşü hemen Beşiktaş için kolları sıvadı.

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AĞIRLIK SOL KANATTA

Siyah-Beyazlılar’ın bu sezon oynadığı tüm maçlar izlendi, detaylı analizler hazırlandı. İsmail Kartal, dev maçtaki planını büyük ölçüde belirledi. Sol kanatta Brown-Oğuz ikilisi, Lyon’un ardından Samsun savunmasının sağ tarafını da felç etmişti. İsmail Kartal, derbide de hücumda ağırlıklı olarak sol kanadı kullanacak.

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Deneyimli hoca, Beşiktaş’ın ileri çıkmayı çok seven sağ beki Murillo’nun arkasında bırakacağı boşluklardan en iyi şekilde faydalanmayı istiyor. Hücum soldan gelecek ancak bitiricilik konusunda İsmail Kartal, sağına, yani Greenwood’a güveniyor.

GREENWOOD GOLE YAKIN OLACAK

Vedat Muriç’in hava toplarındaki etkinliği, Beşiktaş savunmasının ona odaklanmasına neden olabilir. Kartal, Greenwood’dan takım arkadaşının ceza sahasında yaratacağı boşlukları en iyi şekilde değerlendirip skora yakın oynamasını planlıyor. Başarılı teknik adam, Beşiktaş’ın baskılı oyununa da dikkat çekti.

Kartal, öğrencilerinden özellikle kendi yarı sahalarında riskli pastan kaçınmalarını, baskı altına girdiklerinde basit oynamalarını istedi. Öte yandan derbide Guendouzi’nin Orkun’a; Skriniar’ın ise Vlahovic’e yakın oynayacağı öğrenildi.